René Froger legt werk neer na diagnose auto-immuunziekte

Tekst: Vera Guldemeester

René Froger (65) zet zijn gezondheid voorlopig op de eerste plaats. De zanger heeft bekendgemaakt dat bij hem myositis is vastgesteld, een auto-immuunziekte waarbij het afweersysteem de spieren aanvalt. Na bijna twee jaar met klachten te hebben rondgelopen, kiest hij nu bewust voor rust.

René wil benadrukken dat zijn beslissing niet betekent dat hij voorgoed stopt met optreden. Toch weet hij nog niet wanneer hij weer aan het werk kan. ‘Het is belangrijk voor mij om te zeggen dat dit nu geen definitief afscheid van de muziek of het podium betekent. Maar myositis laat zich niet plannen. Daarom wil ik mezelf nu geen druk opleggen en geen beloftes doen die ik misschien niet kan waarmaken.’

De ziekte is in zijn situatie niet levensbedreigend en behandeling en verbetering zijn mogelijk. Hoe zijn herstel precies zal verlopen, is op dit moment echter nog niet duidelijk.

Jarenlang geprobeerd door te gaan

De zanger heeft de afgelopen anderhalf jaar verschillende behandelingen gehad en gebruikte medicijnen om de ziekte onder controle te krijgen. Toch bleef hij proberen zijn werk voort te zetten.

‘De afgelopen twee jaar heb ik steeds geprobeerd door te gaan, vaak tegen beter weten in’, schrijft René. ‘Met de hoop dat de behandelingen zouden aanslaan en dat ik kon blijven doen wat ik het allerliefste doe: zingen en voor het publiek op het podium staan.’ Inmiddels merkt hij dat zijn lichaam hem grenzen oplegt. ‘Ik merk dat ik niet kan brengen wat mensen van mij mogen verwachten. Mijn lichaam vraagt nu om rust. Daar moet ik naar luisteren.’

Gezin krijgt voorrang

Voor René betekent de rustperiode ook dat hij meer wil genieten van zijn gezin en de gewone momenten in het dagelijks leven. ‘Ik wil kunnen genieten van mijn gezin en van de gewone dingen die uiteindelijk zoveel waard zijn.’

Zijn liefde voor muziek is volgens hem niet verdwenen. ‘Tegelijkertijd blijft mijn liefde voor muziek en voor het publiek onverminderd groot. Als mijn lichaam het weer toelaat en het gevoel goed is, zal ik altijd blijven kijken naar wat er mogelijk is. Alleen bepaalt mijn gezondheid nu even het tempo.’