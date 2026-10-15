Hans Klok verdedigt Patty Brard na kritiek op realitysoap: ‘Zij is een voorbeeld voor de mensheid’

Tekst: Vera Guldemeester

Hans Klok neemt het op voor Patty Brard, wier nieuwe realitysoap nu al onder vuur ligt, terwijl het programma pas volgend jaar op televisie verschijnt. Critici vragen zich af of het inmiddels rustigere leven van Patty nog wel interessant genoeg is om te volgen, maar de illusionist denkt daar heel anders over. Sterker nog, hij heeft juist ontzettend veel bewondering voor de presentatrice.

Zelf moet Hans er niet aan denken om zijn privéleven met partner Dann te laten filmen. ‘Nee, ik ben oersaai. Hahaha! Ik zou er niet aan moeten denken dat ze dat gaan filmen voor een soap’, vertelt hij aan Weekend. Ook de realitysoap van André Hazes weet hem niet te boeien. ‘Ik hoef daar niet naar te kijken, dus dat doe ik ook niet.’ Toch betekent dat niet dat Hans helemaal niets met realitytelevisie heeft.

Bijzonder verhaal

Zo genoot hij eerder wél van de soap van Gerard Joling, al vond hij het tweede seizoen een stuk minder geslaagd. ‘Het eerste seizoen vond ik heel leuk. Maar het tweede seizoen gingen ze dingen ervoor bedenken en daar hou ik niet van’, legt hij uit aan Weekend. Over de aankomende soap van Patty Brard is hij daarentegen een stuk enthousiaster. Volgens Hans heeft zij namelijk een bijzonder verhaal te vertellen.

Voorbeeld

‘Zij is een voorbeeld voor de mensheid, met hoe zij alles in haar leven voor elkaar heeft gebokst’, zegt Hans bewonderend. Vooral de persoonlijke transformatie die Patty heeft doorgemaakt, maakt indruk op hem. ‘Ik blijf het knap vinden van Patty hoe zij zichzelf altijd weer uitvindt en altijd relevant weet te blijven.’ Maar haar veranderingen zetten Hans ook aan het denken over zijn eigen levensstijl. Want hoewel hij tegenwoordig een stuk rustiger leeft dan vroeger, zijn er nog altijd gewoontes waar hij maar moeilijk afscheid van kan nemen.

Lees het hele gesprek met Hans Klok in Weekend 42, vanaf nu in de winkels en hier online te bestellen.