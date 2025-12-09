Pamela Anderson wil haar eigen achternaam terug

Pamela Anderson overweegt openlijk een terugkeer naar haar Finse familienaam: Hyytiäinen. Toch lijkt het alleen een droom, wanneer ze besluit: ‘Ze laten het niet toe’.

In een gesprek met Vogue Scandinavia vertelt Pamela Anderson hoe haar identiteit verweven is met de erfenis van haar grootvader en de taal die ze als kind met hem deelde. De actrice beschrijft hoe de naamwisseling in de familie een glans gaf die ook iets verborg. Tegelijk klinkt in haar woorden een blijvende drang tot veranderen, afpellen en opnieuw beginnen.

Familiewortels en een magische taal

Voordat de wereld haar als Pamela Anderson kende, was er Pamela Hyytiäinen: opgevoed met mythen en magie door haar grootvader Herman Hyytiäinen, een houthakker en dichter die geloofde in folklore, feeën en bomen die elkaar geheimen fluisterden. Tussen grootvader en kleindochter bloeide een fantasierijk universum op. ‘Hij was de persoon die het dichtst bij me stond in mijn leven,’ zegt ze. Herman leerde haar Fins, een taal die voor het kind als iets geheimzinnigs voelde, en zij droeg overal een klein wit Fins woordenboek bij zich om hem te imponeren. ‘Het is eigenlijk met hem meegegaan,’ zegt de actrice over hoe de woorden haar ontglipten toen hij overleed, rond haar elfde.

De naam die werd aangepast

Hyytiäinen was de achternaam van haar grootvader voordat die in Canada werd veranderd in Anderson. Met die verschuiving verschool een deel van de wortels zich achter een Noord-Amerikaanse glans, terwijl de Noordse geest bleef bestaan. De taal en de verbinding waren ‘alleen van hen’, en het gevoel van afkomst bleef als een stille onderstroom aanwezig in wie Pamela is, zelfs nu.

Verlangen naar Hyytiäinen

‘Soms wil ik niet Pamela Anderson zijn. Ik wil Pamela Hyytiäinen zijn,’ zegt ze luchtig vanuit een hotelkamer in Parijs. ‘Ik zou graag mijn naam willen veranderen, maar ze laten het niet toe.’ In die korte zinnen klinkt een mix van speelsheid en ernst: een beroemdheid die haar publieke naam draagt, maar tegelijk verlangt naar de familienaam waarin haar jeugd en verhalen besloten liggen.

