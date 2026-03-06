Oud-presentator Jan Lenferink op 77-jarige leeftijd overleden

Tekst: Denise Delgado

Verdrietig nieuws: voormalig tv-presentator Jan Lenferink is vrijdag op 77-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie aan het ANP laten weten.

Van leraar naar radio

Lenferink begon zijn loopbaan als docent Nederlands. In de jaren zeventig stapte hij over naar de radio en werkte hij onder meer voor de VPRO.

Doorbraak met RUR

Bij het grote publiek werd hij vooral bekend als presentator van RUR (Rechtstreeks uit Richter). De talkshow, die hij samen met Gert-Jan Dröge bedacht, kwam vanuit discotheek Richter in Amsterdam en werd tussen 1983 en 1990 uitgezonden door Veronica. Daarna verhuisde het programma naar RTL4, RTL5 en uiteindelijk SBS6, tot het in 1992 stopte.

De tekst gaat verder onder de video.

Streepjeshemd en glas melk

Lenferink had een herkenbare uitstraling: vaak in streepjesoverhemd, met een glas melk naast zich. Zijn interviewstijl was vrijpostig en ironisch; hij ontving zowel bekende als onbekende gasten en stotterde daarbij licht.

De tekst gaat verder onder de foto.

Jan Lenferink Presenteert Zijn Praatprogramma ‘rur’.

Korte comeback

In 2002 maakte hij nog een terugkeer op tv met een nieuwe reeks van RUR en het programma Louter Lenferink op SBS6, maar die comeback duurde niet lang.

De uitvaart vindt in besloten kring plaats, laat de familie weten.

BEELD: ANP