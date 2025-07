Nieuw hoofdpodium Tomorrowland op tijd klaar: DJ’s vol lof

Het originele podium, waar jaren aan werd gebouwd en miljoenen euro’s in werden geïnvesteerd, ging woensdag volledig in vlammen op. Hoewel de schrik groot was, vielen er gelukkig geen gewonden. De organisatie benadrukte meteen dat het festival zou doorgaan. Dat is nu werkelijkheid geworden, dankzij een staaltje crisismanagement waar de hele wereld van onder de indruk is.

‘Ontzettend veel respect voor het team! Legendes,’ schrijft Hardwell onder de Instagramaankondiging. ‘Ik zie jullie allemaal vanavond!’ Ook Nicky Moreno roemt de organisatie en de medewerkers die dag en nacht hebben gewerkt: ‘Laten we dit jaar onvergetelijk maken.’ Tiësto noemt het ‘geweldig’, en Armin van Buuren laat simpelweg een hartje achter. Volgens Nicky Romero is er ‘maar één festival dat het onmogelijke mogelijk maakt.’

“Het was een race tegen de klok,” zegt woordvoerder Debby Wilmsen. “Het laatste stukje van het afgebrande podium is net verwijderd.”

Uit andere media

Er zijn weinig dingen zo eenzaam als een kinderwens die maar niet in vervulling gaat. Niemand praat over het rouwproces van het leven dat je ooit voor jezelf had uitgestippeld: een leven met kinderen, een huis vol geluid, stapjes, knuffels en vieze handjes. Wat kun je als vriend(in) of familielid doen om er écht te zijn? En belangrijker nog: hoe ga je er zelf mee om?

Mariëlle Tweebeeke, van 2007 tot 2010 presentatrice van ’RTL Nieuws’ en in september alweer vijftien jaar het gezicht van actualiteitenprogramma ’Nieuwsuur’, viert vandaag haar 54e verjaardag. In een interview met ’Trouw’ zei ze ooit dat een nadeel van ouder worden voor haar is dat het leven steeds sneller gaat. ”Dat beangstigt me af en toe….

Kim-Lian van der Meij keert voor het eerst in twaalf jaar terug naar het musicalpodium. Ze speelt in de musical Stoornis Of My Life van Alex Klaasen.

Vraag je kind of hij of zij een huisdier wil, en je krijgt waarschijnlijk een volmondige ‘ja’ als antwoord. Maar als ouder denk je ook al snel: wie gaat straks dat hok schoonmaken of elke ochtend wandelen? En da’s best begrijpelijk. Toch is een huisdier meer dan alleen maar extra ‘werk’. Van meer zelfvertrouwen tot leren omgaan met emoties – het kan juist veel goeds doen voor je kind.

