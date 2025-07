Hoofdpodium Tomorrowland volledig afgebrand

Tekst: Nicky Molendijk

Het hoofdpodium van Tomorrowland is volledig in vlammen opgegaan, dat meldt de Vlaamse nieuwszender VRT. Het vuur schijnt nog niet onder controle te zijn.

Of het populaire festival doorgaat, is nog onduidelijk. Het feest zou vrijdag van start gaan. Ook de oorzaak van de brand is nog onbekend. Buurtbewoners worden gevraagd om ramen en deuren dicht te houden wegens de rook.

Op social media is te zien dat er niet veel van het hoofdpodium over is. Alleen een zwartgeblakerd geraamte staat nog, zoals te zien is op onderstaande beelden.