Monica Geuze over initiatief in seks: ‘Afwijzing zou mijn zelfvertrouwen niet overleven’

Tekst: Denise Delgado

Monica Geuze (30) heeft in haar podcast ‘Geuze & Gorgels’ openhartig gesproken over daten, intimiteit en haar seksleven. Tegen co-host Kaj Gorgels vertelt ze dat one-nightstands niet echt bij haar passen. Ze kan zich moeilijk voorstellen dat je met iemand zonder echte klik meteen mee naar huis gaat.

Voor Monica voelt samen in één bed liggen als een grote stap. “Bij elkaar slapen vind ik heel intiem.” Ze noemt het iets dat je doet als je je veilig voelt bij iemand, vertrouwen hebt en je op je gemak bent.

Ochtend erna

Als iemand bij haar blijft slapen, verwacht ze niet per se dat diegene ’s ochtends meteen weer vertrekt. Monica zegt dat ze juist ook het ‘huiselijke’ leuk vindt: ze maakt dan graag ontbijt en zet bijvoorbeeld een fruitschaaltje neer.

De tekst gaat verder onder de afbeelding.

Lees ook: Hiervoor kreeg Monica Geuze een flinke boete

Zoenen in een club vindt ze wél prima, maar volgens haar betekent dat nog niets. Ze zegt dat zoenen voor haar geen voorbode is van samen naar huis gaan, al denkt ze dat mannen daar soms anders naar kijken.

Initiatief nemen

Monica geeft ook toe dat ze bepaalde dingen nog steeds spannend vindt, zoals initiatief nemen. Ze zegt dat afwijzing in zo’n moment hard kan binnenkomen. “Als ik het dan doe en afgewezen word, zou mijn zelfvertrouwen dat echt niet overleven.”

Tot slot grapte ze dat vrouwen in haar ogen relatief makkelijk seks zouden kunnen hebben als ze dat willen: volgens haar zeggen mannen over het algemeen niet snel ‘nee’. Zelf zegt ze dat ze op dat vlak nooit is afgewezen.

Bekijk ook:

BEELD: ANP