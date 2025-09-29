Lucas van de Meerendonk over PTSS na ongeluk: ‘Dacht dat ze overleden was’

Tekst: Denise Delgado

Wat een droomreis had moeten zijn, veranderde in een regelrechte ramp: Jeugdjournaal-presentator Lucas van de Meerendonk (40) raakte zwaar getraumatiseerd na een auto-ongeluk tijdens zijn huwelijksreis in Italië.

Mentale wonden

De vrouw van Lucas, Shody Careman, werd met een traumahelikopter afgevoerd, dochter Koosje brak haar been, en Lucas hield rugklachten over. Toch waren zijn mentale wonden dieper. Zo vertelt hij aan het AD dat hij in het begin als ‘zo overstuur’ was dat zelfs de herinnering aan tijdens op de snelweg ‘al te veel was’.

PTSS

“Maar ik moest ook terugdenken aan het moment waarop ik na het ongeluk achterom keek in de auto, en Shody bewusteloos zag liggen. Ze lag in een onnatuurlijke houding, ik dacht dat ze overleden was”, vertelt Lucas. Na het ongeluk raakte hij compleet uit balans: helikopters, spiegels en harde geluiden brachten hem terug naar dat angstige moment. De diagnose: PTSS. Hij had maandenlang moeite om zelfs naar zijn vrouw te kijken.

Van EMDR-therapie tot topografische quizjes

Hulp vond hij bij psycholoog Kaz de Jong, die ook oorlogsjournalisten begeleidt. Met EMDR-therapie en praktische oefeningen, zoals topografische quizjes, kreeg Lucas langzaam de controle terug. “Shody roept dan, als ik trillend op de bank zit: ‘Wat is de hoofdstad van Egypte?’ Door daarover na te denken, kom ik weer in het moment.”

Om zijn ervaring bespreekbaar te maken, schreef Lucas het kinderboek Storm in papa’s hoofd. “Ik wil dat ouders en kinderen hierover praten. Niemand hoeft zich te schamen als het mentaal even niet gaat.” Tegenwoordig voelt Lucas zich sterker en milder. “Niet dat ik overal om ga janken, maar ik vind oprecht dat ik nu een verbeterde versie van mezelf ben.”

BEELD: ANP