Leontine Borsato bedankt volgers voor steun

Tekst: Evelien Berkemeijer

Leontine Borsato is vandaag jarig en wordt 58 jaar. Op Instagram spreekt ze haar dankbaarheid uit. Niet voor de felicitaties, maar voor de lieve berichten die ze de laatste tijd mocht ontvangen.

In een persoonlijk bericht staat haar dank centraal. Leontine Borsato deelt dat de steun van de afgelopen weken haar grootste cadeau is. Ze benadrukt dat de warmte niet alleen van haar naasten komt, maar juist ook van onbekenden.

Dankbaar bericht op Instagram

‘Vandaag ben ik jarig.. En het allergrootste cadeau kreeg ik de afgelopen tijd al. Al die steun van mensen, die ik en mijn gezin al een hele lange tijd mag ontvangen, maar afgelopen weken echt on-be-schrijfelijk was… Ik heb het niet alleen over mijn liefste vrienden en familie, maar ook juist van mensen die ik helemaal niet ken. Alle lieve berichtjes. Een hart onder de riem. Steuntjes in de rug. Letterlijk. We heb het écht gevoeld. Dank jullie wel.’

Verwijzing naar roerige maanden

Met haar woorden verwijst Leontine naar de afgelopen maanden, waarin Marco Borsato na zes jaar wachten voor de rechtbank verscheen in een zaak over ontucht. Marco werd vorige week vrijgesproken. Voor Leontine voelt de massale steun als een warm gebaar in een intense periode.

Felicitaties stromen binnen

In de reacties verzamelen zich talloze verjaardagswensen, aangevuld met bemoedigende woorden. Een volger schrijft: ‘Het is je gegund na deze rotperiode…. van harte gefeliciteerd en heb een fijne ontspannen dag vandaag met je liefsten!’

FOTO: ANP