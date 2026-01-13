Koningspaar proost opnieuw op het nieuwe jaar in Amsterdam
13/01/2026
Het koningspaar is opnieuw in Amsterdam voor de afsluitende dag van de traditionele nieuwjaarsontvangsten. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima proosten dinsdag verder op het nieuwe jaar in het Koninklijk Paleis.
De dinsdag staat bij het koningspaar in het teken van buitenlandse diplomaten en vertegenwoordigers van internationale organisaties. Maandag waren enkele honderden gasten uit de politiek en het openbaar bestuur welkom. De ontvangst vindt, net als eerder, plaats op het Koninklijk Paleis aan de Dam.
Buitenlandse vertegenwoordigers
Op dag twee schuiven diplomaten en internationale organisaties aan. Daarmee volgt het slotstuk op de openingsdag, waarop bestuurders en politici de hand schudden. De setting blijft ongewijzigd: ontvangst in de hoofdstad, ontmoetingen in het paleis.
Koning waarschuwt en kijkt vooruit
In zijn toespraak benadrukte Willem-Alexander de spanningen in de wereld. Volgens de koning geldt: ‘dat de internationale rechtsorde onder druk staat en dat conflicten in de wereld een grote impact hebben op Nederland.’ Daarnaast wees hij vooruit naar een sportzomer vol oranje accenten.
Vooruitblik op sportzomer
De functionaris blikte alvast vooruit op het komende sportjaar. Met Nederland en Curaçao doen twee landen uit het koninkrijk mee aan het WK voetbal, een vooruitzicht waar de koning ‘naar uitkijkt’.
