Nieuwjaarsontvangst Koningspaar Voor Buitenlandse Diplomaten Willem-Alexander Maxima

Koningspaar proost opnieuw op het nieuwe jaar in Amsterdam

Tekst: Denise Delgado

13/01/2026

Het koningspaar is opnieuw in Amsterdam voor de afsluitende dag van de traditionele nieuwjaarsontvangsten. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima proosten dinsdag verder op het nieuwe jaar in het Koninklijk Paleis.

De dinsdag staat bij het koningspaar in het teken van buitenlandse diplomaten en vertegenwoordigers van internationale organisaties. Maandag waren enkele honderden gasten uit de politiek en het openbaar bestuur welkom. De ontvangst vindt, net als eerder, plaats op het Koninklijk Paleis aan de Dam.

Buitenlandse vertegenwoordigers

Op dag twee schuiven diplomaten en internationale organisaties aan. Daarmee volgt het slotstuk op de openingsdag, waarop bestuurders en politici de hand schudden. De setting blijft ongewijzigd: ontvangst in de hoofdstad, ontmoetingen in het paleis.

Lees ook: Koningspaar en prinses Amalia heten sultan van Oman welkom met staatsbanket

Koning waarschuwt en kijkt vooruit

In zijn toespraak benadrukte Willem-Alexander de spanningen in de wereld. Volgens de koning geldt: ‘dat de internationale rechtsorde onder druk staat en dat conflicten in de wereld een grote impact hebben op Nederland.’ Daarnaast wees hij vooruit naar een sportzomer vol oranje accenten.

De tekst gaat verder onder de Instagram-post.

Lees ook: Koningspaar zet voet op Surinaamse bodem met Willem-Alexander als co-piloot

Vooruitblik op sportzomer

De functionaris blikte alvast vooruit op het komende sportjaar. Met Nederland en Curaçao doen twee landen uit het koninkrijk mee aan het WK voetbal, een vooruitzicht waar de koning ‘naar uitkijkt’.

Bekijk ook:

BEELD: ANP/INSTAGRAM: @KONINKLIJKHUIS
Via: Royalty-Online

LEES OOK

Column: 2026 spannend jaar voor Oranjes
Column: koning spant de kroon
Column: Te veel Máxima?
Column: geen foto, geen deal
Lees meer Royalty

Uit andere media

Party Chantal Janzen, Monique Westenberg en Mart Hoogkamer

Van Mart Hoogkamer tot Monique Westenberg: BN’ers blikken terug op 2016

Het is een trend op sociale media: nu we in 2026 zijn aangekomen, kijken we tien jaar terug. Want hoe zag ons leven eruit in 2016? Ook BN’ers vragen het zich af en duiken in hun fotogalerij.
Weekend Hans Kazàn Illusionist Portret

Hans Kazàn hoopt op verzoening Steven en Jamie

Hans Kazàn heeft stiekeme hoop dat zijn zoon Steven en diens ex Jamie weer bij elkaar komen. Zich bemoeien met de situatie doet hij niet, maar het zou toch wel leuk zijn als het weer goed komt tussen die twee, droomt hij deze week in Weekend. “Dan sta ik hier met een brede glimlach.” Net…
Vriendin fret

Een fret als huisdier? Dit is belangrijk om te weten

Ben je op zoek naar een huisdier dat nét even anders is dan een hond, kat of konijn? Dan is een fret misschien iets voor jou. Dit is belangrijk om te weten voordat je het dier in huis haalt.
Sante 25092025 San Pexels Rdne 7310245

Slimme keuzes voor duurzame zakelijke geschenken

Iedereen kent die bureaulade met verwaarloosde gadgets. Een geschenk werkt pas echt wanneer het meteen een rol krijgt in iemands dag. Denk aan items die een gewoonte ondersteunen zoals hydrateren tijdens kantooruren, georganiseerde notities of een prettige koffiepauze. Bruikbaarheid is de basis, gevolgd door kwaliteit, want een voorwerp dat fijn aanvoelt en lang meegaat, reist…
Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

Meer van Denise