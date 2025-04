Koningspaar en prinses Amalia heten sultan van Oman welkom met staatsbanket

Eerder op de dag vond op de Dam een officiële welkomstceremonie plaats. De sultan legde een krans bij het Nationaal Monument en woonde een receptie bij in het paleis. In de middag spraken koning Willem-Alexander en de sultan met vertegenwoordigers van Nederlandse bedrijven met interesse in samenwerking met Oman.

Prinses Amalia verscheen op haar derde staatsbanket in een lila capejurk van het Britse merk Safiyaa. Ze droeg daarbij het robijnen Mellerio-diadeem, een juweel dat in 1888 werd besteld door koning Willem III bij de Franse juwelier Mellerio dits Meller.

Koning Willem-Alexander (57), koningin Máxima (53) en prinses Amalia (21) hebben dinsdagavond in het Koninklijk Paleis in Amsterdam sultan Haitham bin Tarik van Oman verwelkomd. Net als Royalty zetten ook wij de mooiste foto’s op een rij.

Uit andere media

Prinses Kate (43) is te zien in een nieuwe video waarin ze met Chief Scout Dwayne Fields wandelt door het Lake District. Ze spreekt daar met jonge scouts over het belang van natuur voor mentale gezondheid en veerkracht.

Het duurt nog even, maar aan het eind van het jaar zal cabaretier Peter Pannekoek televisiekijkend Nederland voor de tweede keer verblijden met zijn ’Oudejaarsconference’. Het is de kers op de taartvan zijn succes. Zou de kleine grappenmaker inmiddels al de status van miljonair hebben bereikt?Party dook eens in de boeken om het uit te…

Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

Meer van Denise