Kind van Robert ten Brink op schoolplein lastiggevallen door cameraploeg

Tekst: Evelien Berkemeijer

Heeft de bekendheid van Robert ten Brink zijn kinderen geraakt? In podcast Doorzetters zegt hij daarover ‘ja en nee’.

De bekendheid van Robert ten Brink leverde volgens hem zowel lastige momenten als voordelen op voor zijn kinderen. Sommige ervaringen waren bovendien voor het ene kind makkelijker dan voor het andere.

Lees ook: Zo ziet het grote gezin van Robert ten Brink eruit

Nooit naar de Efteling

Robert noemt als nadeel dat zijn kinderen nog nooit naar de Efteling zijn geweest. Dat is opvallend, omdat hij er zelf juist vaak kwam om video’s te maken. Het is een voorbeeld van hoe bekendheid soms in de weg kan zitten bij gewone dingen die voor anderen vanzelfsprekend zijn, zoals een pretpark waar veel Nederlanders wel komen.

Tekst gaat verder onder video.

Belaagd op het schoolplein

Een heftig voorbeeld dat Robert geeft, speelt zich af op het schoolplein. Een van zijn kinderen werd daar belaagd door een cameraploeg. ‘Met Theo van Gogh die eiste dat haar vader geld ging overmaken naar zielige kinderen. Dan sta je daar als 9-jarig kind op het schoolplein.’ Volgens de presentator vonden de juffen en meesters het juist wel leuk: zo’n ploeg voor tv. Hijzelf noemt het ‘gruwelijk’.

Bekende gezichten als voordeel

Toch benadrukt Robert dat de bekendheid ook iets opleverde. Zijn kinderen kwamen in aanraking met mensen die voor de meeste leeftijdsgenoten onbereikbaar blijven. Zo staan ze volgens hem op de foto met internationale beroemdheden, ontmoetingen die andere kinderen niet snel zullen hebben. In die zin bracht zijn werk, naast ongemak, ook bijzondere herinneringen mee.

Foto: ANP