Jade Kops deelt update: minder pijn, maar de hele dag in bed

Tekst: Evelien Berkemeijer

Jade Kops heeft via haar social media een nieuwe update gedeeld over haar gezondheid. De 19-jarige laat weten dat haar klachten door medicatie flink zijn afgenomen, maar dat ze nog altijd vrijwel de hele dag in bed ligt.

In haar Instagram Stories toont Jade Kops een foto van de medicatielijnen die op haar zijn aangesloten. Ze omschrijft die dubbel: soms is ze ze zat, maar meestal ervaart ze ze als iets waardevols. Hoewel haar situatie op dit moment stabiel is, blijft de impact op haar dagelijks leven groot.

Lees ook: Jade Kops heeft het zwaar: ‘Mijn allergrootste nachtmerrie’

Medicatie zorgt voor verlichting

Bij een foto van de lijnen schrijft Jade: ‘Deze vier lijnen… ik ben ze soms zat, maar meestal voelen ze als een groot cadeau’. Volgens haar is haar situatie inmiddels al enkele dagen stabiel en zorgen de medicijnen ervoor dat ze ‘geen pijn’ heeft en ‘goede nachten’ beleeft. Ook haar sondevoeding verloopt goed, waardoor overgeven uitblijft. Over haar dag schrijft ze: ‘Morgen kan het helemaal anders zijn, maar vandaag zou ik een 6 of 7 geven aan mijn dag en dat voelt mooi.’

Toch blijft ze volledig aan bed gebonden

Tegelijkertijd maakt Jade duidelijk dat de lichamelijke rust niet betekent dat ze haar leven weer kan oppakken. Ze schrijft dat ze weliswaar ‘niet heel veel klachten’ heeft, maar alsnog de hele dag in bed ligt. ‘Ik heb geen energie om iets buiten bed te doen en dat doet pijn’, deelt ze. Ook visite ontvangen is vaak te veel, terwijl ze de gewone en fijne momenten juist enorm mist.

Zware periode sinds verdrietig nieuws

Begin maart maakte Jade Kops bekend dat haar levensverwachting nog maar beperkt is. Toen schreef ze: ‘Het onwerkelijke is werkelijkheid geworden. Tenminste, dat is wel zo maar zo voelt het nog niet helemaal. Ik leef echt in een waas. Afgelopen dinsdag heb ik het allerzwaarste gesprek ooit in het ziekenhuis gehad. Mijn tranen bleven maar stromen en ik viel zelfs bijna flauw. Het enige wat er door mijn hoofd ging was: dit wil ik niet. Ik heb zoveel angst om het leven los te laten en zoveel verdriet omdat ik gewoon geen afscheid kan nemen.’ Over dat gesprek zei Jade ook: ‘We hebben het ook gehad over mijn levensverwachting. Hoewel ik het al vermoedde, voelden de woorden ‘We praten over enkele weken’ als een donderslag bij heldere hemel. Het kunnen twee weken zijn, maar het kunnen ook acht weken zijn. Wat lang als een verre schaduw voelde, staat dus nu bijna naast me. Dit doet zó ontzettend veel pijn. Het is de allerergste en heftigste boodschap die ik ooit heb gehad.’

Openhartig over afscheid en hoop

Sinds die boodschap deelt Jade vaker updates over haar situatie. Zo liet ze weten meerdere soorten pijnstilling te gebruiken, waaronder morfine, en krijgt ze ’s nachts via een infuus een lichte sedatie voor meer rust. Ook sprak ze openlijk over het bezoeken van haar begraafplaats, waar ze zelf een plek uitkoos. Daarnaast schreef ze een emotionele brief aan haar tumor, die ze afsloot met: ‘Door jou ben ik elke dag dichterbij de dood, maar ik wil nog niet weg. Ik wil hier nog zijn. Nog even blijven, nog even voelen en nog even dichtbij de mensen zijn die ik liefheb. Dus als je niet vertrekt, maar toch blijft, lieve tumor… vertraag dan alsjeblieft. Geef me tijd. Ik ben nog steeds gelukkig en nog lang niet klaar om te gaan.’