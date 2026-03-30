Inval bij zoon van Frank van Etten: gasdrukwapens gevonden

Tekst: Evelien Berkemeijer

Bij een inval in een woning in Apeldoorn heeft de politie maandag meerdere verboden gasdrukwapens in beslag genomen.

Het gaat om de woning van de zoon van volkszanger Frank van Etten. De politie en de Belastingdienst vielen het huis even na 09.00 uur binnen. Pas na 13.00 uur was de actie afgerond.

Lees ook: Ex-partner Frank van Etten ‘gevlucht’ met dochter

Wapens aangetroffen

Een woordvoerder van de politie heeft bevestigd dat er bij de inval meerdere gasdrukwapens zijn gevonden. Politiewoordvoerder Henk Kremer zegt: ‘We hebben meerdere gasdrukwapens aangetroffen’. Volgens hem gaat het niet om vuurwapens, maar wel om wapens die onder verboden wapenbezit vallen.

Grote inzet in Apeldoorn

Na afloop van de inval reden grote vrachtwagens weg bij de woning in Apeldoorn. Een chauffeur liet weten dat hij een dag eerder door de Belastingdienst was ingelicht dat er op deze locatie iets zou gebeuren. Wel zou zijn bedrijf toen nog niet hebben mogen weten waar het precies om ging.

Lees ook: Frank van Etten vervolgd voor betrokkenheid bij mishandeling

Aanleiding onbekend

Wat de directe aanleiding voor de inval was, is niet bekendgemaakt. Een woordvoerder van de Belastingdienst zegt daar volgens de wet geen uitspraken over te mogen doen. Frank en zijn zoon kwamen een jaar geleden al in het nieuws, toen justitie hen verdacht van mishandeling.

Bron: AD