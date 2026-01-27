Frank van Etten vervolgd voor betrokkenheid bij mishandeling

Tekst: Redactie Weekend

Het Openbaar Ministerie in Noord-Nederland vervolgt volkszanger Frank van Etten voor betrokkenheid bij een zware mishandeling in Groningen. Volgens de rechtbank betaalde hij shockvlogger Alex Soze 2000 euro voor de afranseling. Frank ontkent elke betrokkenheid.

De mishandeling vond plaats op 14 mei 2024 in de Groningse binnenstad. Het slachtoffer werd uit het niets neergeslagen en bleef bewusteloos op straat liggen. Soze voerde de aanval uit terwijl hij videobelde met een andere man. Die werd tijdens de rechtszaak geïdentificeerd als Frank van Etten.

OM vervolgt Frank van Etten

Het OM in Noord-Nederland onderzocht het afgelopen jaar de rol van Frank bij het geweldsincident. Dinsdag maakte het OM bekend dat het Frank vervolgt ‘vanwege betrokkenheid bij een geweldsincident in de stad Groningen’. Soze werd veroordeeld tot tien maanden cel voor ‘poging tot zware mishandeling gepleegd met voorbedachten rade’.

2000 euro en digitale sporen

In de rechtszaak tegen Soze kwam naar voren dat Frank 2000 euro zou hebben betaald voor de afranseling. Dat bleek volgens de rechtbank onder meer uit een spraakbericht en een foto van een bankafschrift. In een spraakbericht aan de zanger viel volgens het dossier te horen: ‘Oh ja, er is ook nog een filmpje dat die gozer (slachtoffer, red.) in zijn broek pist. Die krijg je voor 500 euro.’ Ook stuurde Soze in een bericht aan zijn ex-vriendin een bankafschrift met de tekst: ‘Net een onroerend goed baas neergepompt’.

Zanger ontkent opdrachtgeverschap

Frank, onder meer bekend van Leef Als Een Zigeuner en Huisje op Wielen, ontkent dat hij opdrachtgever was. Eerder zei hij tegen De Stentor: ‘Wat mij verweten wordt, is niet de realiteit. De waarheid zal vanzelf aan het licht komen.’ In een nadere reactie gaf de volkszanger aan: ‘De waarheid zal vanzelf aan het licht komen. Ik blijf mij richten op het positieve. Dit weekend ga ik volop genieten van mijn optredens en de liefdevolle steun van de mensen om mij heen.’

Bron: AD en De Stentor. Foto header: ANP