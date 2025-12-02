Frank van Etten

Ex-partner Frank van Etten ‘gevlucht’ met dochter

Tekst: Evelien Berkemeijer

02/12/2025

De ouders van Melanie, ex-partner van Frank van Etten, slaan alarm op sociale media. Volgens hen is hun dochter samen met kleindochter Melody niet veilig bij Frank en verblijft zij inmiddels op een geheime locatie. In een lang bericht op Facebook zetten zij uiteen waarom ze naar eigen zeggen niet langer kunnen zwijgen.

In het bericht schrijven de ouders dat er veel verhalen rondgaan over de relatie van Melanie en Frank van Etten en dat zij willen rechtzetten wat er volgens hen echt is gebeurd. Ook stellen zij dat de uitingen van Frank op sociale media en richting de media niet kloppen met de werkelijkheid zoals zij die zien.

Familie wil ‘de waarheid vertellen’

Op Facebook leggen de ouders uit waarom zij zich genoodzaakt voelen naar buiten te treden. Zij openen hun bericht met: ‘Aangezien dat er volop geroddeld en gespeculeerd wordt over Mèlanie en Frank van Etten… Willen wij als ouders van Mèlanie de waarheid vertellen zodat iedereen op de hoogte is hoe het wel zit, en de misselijkmakende verhalen die Frank vertelt uit de wereld gaan…’ Volgens de familie probeert Frank zijn eigen imago te beschermen. In het bericht staat dat hij naar buiten toe doet alsof er niets aan de hand is, terwijl de situatie volgens hen heel anders ligt.

Tekst gaat verder onder afbeelding.

Volkszanger Frank Van Etten En Vriendin
 Frank van Etten en Melanie Weber in 2023

‘Melanie is met Melody moeten vluchten’

De ouders schrijven dat hun dochter niet vrijwillig is vertrokken, maar zich gedwongen voelde om met haar kind weg te gaan. In het bericht valt te lezen: ‘Mèlanie is met Melody moeten vluchten door Frank, Mèlanie heeft aangifte tegen Frank gedaan en is van daaruit overgebracht naar een SAFEHOUSE met Melody.’ Tegelijkertijd verwijten zij Frank dat hij een ander beeld schetst op sociale media. Zo zou hij volgens hen foto’s plaatsen die suggereren dat alles goed gaat, terwijl Melanie volgens de familie al weken uit huis is. Ook wijzen zij erop dat Frank de naam van Melanie op zijn pols heeft laten aanpassen: ‘Daartegen post Frank nog tegenstrijdige foto’s op zijn sociale media en vertelt hij de media dat Mèlanie gewoon thuis is.. maar waarom heeft hij Mèlanie haar naam dan gecoverd op zijn pols als alles koek en ei zou zijn’.

Tekst gaat verder onder post.

Emotionele oproep van de familie

In het bericht benadrukken de ouders hoe machteloos zij zich voelen. Ze schrijven: ‘Zijn vrouw en kind zijn gevlucht en iedereen houdt maar zijn mond!!! Wij kunnen het niet meer aanzien en aanhoren als FAMILIE.’ De familie geeft aan dat Melanie al langere tijd op een onbekende plek verblijft en dat alle contacten zijn verbroken. Hun gemis is groot, zo blijkt uit de woorden: ‘Wij als FAMILIE vinden dit verschrikkelijk en MISSEN hen enorm, en zijn RADELOOS. Wij zullen dan als het OOIT zo ver mag komen Mèlanie in alles steunen en lief hebben.. ONVOORWAARLIJKE LIEFDE…’

Reactie van Frank op sociale media

Frank heeft gereageerd via Instagram. In een story schrijft hij: ‘Lieve mensen. Er is een verhaaltje gepubliceerd door de ouders van mijn inmiddels ex-vrouw. Laat ik voorop stellen dat deze situatie anders wordt geschetst dan het geval is. Ik hoef mij niet te verantwoorden en hoop mijn dochter snel weer te zien en te knuffelen. Maak er allemaal een mooie liefdevolle en respectvolle decembermaand van.’

FOTO: ANP

Uit andere media

Party Gerard Joling Evers Talpa

Gerard Joling zet studio Edwin Evers op z’n kop

Gerard Joling zorgde onlangs voor een middag vol grappen en grollen in de radioshow van Edwin Evers, waar hij als vanouds helemaal losging. Zodra Gerard achter de microfoon plaatsnam, veranderde de studio in een vrolijke chaos waarin woordgrappen, dubbele bodems en heerlijk platte humor elkaar in rap tempo opvolgden. Geen onderwerp was veilig. Van zijn…
Vriendin Audrey 900x600

Audrey werd verslaafd aan medicatie: ‘Ik zag een slaappilletje als iets onschuldigs’

Van de huisarts kreeg Audrey (44) slaapmiddelen voorgeschreven. Aanleiding was een onschuldige jetlag, de gevolgen van de medicatie waren echter heftig en allesbehalve onschuldig. Audrey raakte verslaafd, kreeg ernstige bijwerkingen in de vorm van uitzichtloze gezondheidsklachten en vreesde het ergste…
Weekend Zwarte Cross 2025 Davina Michelle

Davina Michelle reageert op Songfestival-geruchten

De geruchten rond de Nederlandse inzending voor het Songfestival in Wenen slaan weer op hol. Dit keer zou Davina Michelle (30) een nummer hebben ingestuurd. Haar management zet nu echter een dikke streep door die verhalen.
Sante 25092025 San Pexels Rdne 7310245

Slimme keuzes voor duurzame zakelijke geschenken

Iedereen kent die bureaulade met verwaarloosde gadgets. Een geschenk werkt pas echt wanneer het meteen een rol krijgt in iemands dag. Denk aan items die een gewoonte ondersteunen zoals hydrateren tijdens kantooruren, georganiseerde notities of een prettige koffiepauze. Bruikbaarheid is de basis, gevolgd door kwaliteit, want een voorwerp dat fijn aanvoelt en lang meegaat, reist…
Evelien Berkemeijer

Evelien is online redacteur voor Weekend, Party en Royalty en heeft haar telefoon vastgeplakt aan haar hand. Wanneer ze opkijkt van sociale media, dan meestal naar haar poes Pluis (die een eigen Tiktok heeft).

Meer van Evelien