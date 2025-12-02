Ex-partner Frank van Etten ‘gevlucht’ met dochter

Tekst: Evelien Berkemeijer

De ouders van Melanie, ex-partner van Frank van Etten, slaan alarm op sociale media. Volgens hen is hun dochter samen met kleindochter Melody niet veilig bij Frank en verblijft zij inmiddels op een geheime locatie. In een lang bericht op Facebook zetten zij uiteen waarom ze naar eigen zeggen niet langer kunnen zwijgen.

In het bericht schrijven de ouders dat er veel verhalen rondgaan over de relatie van Melanie en Frank van Etten en dat zij willen rechtzetten wat er volgens hen echt is gebeurd. Ook stellen zij dat de uitingen van Frank op sociale media en richting de media niet kloppen met de werkelijkheid zoals zij die zien.

Familie wil ‘de waarheid vertellen’

Op Facebook leggen de ouders uit waarom zij zich genoodzaakt voelen naar buiten te treden. Zij openen hun bericht met: ‘Aangezien dat er volop geroddeld en gespeculeerd wordt over Mèlanie en Frank van Etten… Willen wij als ouders van Mèlanie de waarheid vertellen zodat iedereen op de hoogte is hoe het wel zit, en de misselijkmakende verhalen die Frank vertelt uit de wereld gaan…’ Volgens de familie probeert Frank zijn eigen imago te beschermen. In het bericht staat dat hij naar buiten toe doet alsof er niets aan de hand is, terwijl de situatie volgens hen heel anders ligt.

Frank van Etten en Melanie Weber in 2023

‘Melanie is met Melody moeten vluchten’

De ouders schrijven dat hun dochter niet vrijwillig is vertrokken, maar zich gedwongen voelde om met haar kind weg te gaan. In het bericht valt te lezen: ‘Mèlanie is met Melody moeten vluchten door Frank, Mèlanie heeft aangifte tegen Frank gedaan en is van daaruit overgebracht naar een SAFEHOUSE met Melody.’ Tegelijkertijd verwijten zij Frank dat hij een ander beeld schetst op sociale media. Zo zou hij volgens hen foto’s plaatsen die suggereren dat alles goed gaat, terwijl Melanie volgens de familie al weken uit huis is. Ook wijzen zij erop dat Frank de naam van Melanie op zijn pols heeft laten aanpassen: ‘Daartegen post Frank nog tegenstrijdige foto’s op zijn sociale media en vertelt hij de media dat Mèlanie gewoon thuis is.. maar waarom heeft hij Mèlanie haar naam dan gecoverd op zijn pols als alles koek en ei zou zijn’.

Emotionele oproep van de familie

In het bericht benadrukken de ouders hoe machteloos zij zich voelen. Ze schrijven: ‘Zijn vrouw en kind zijn gevlucht en iedereen houdt maar zijn mond!!! Wij kunnen het niet meer aanzien en aanhoren als FAMILIE.’ De familie geeft aan dat Melanie al langere tijd op een onbekende plek verblijft en dat alle contacten zijn verbroken. Hun gemis is groot, zo blijkt uit de woorden: ‘Wij als FAMILIE vinden dit verschrikkelijk en MISSEN hen enorm, en zijn RADELOOS. Wij zullen dan als het OOIT zo ver mag komen Mèlanie in alles steunen en lief hebben.. ONVOORWAARLIJKE LIEFDE…’

Reactie van Frank op sociale media

Frank heeft gereageerd via Instagram. In een story schrijft hij: ‘Lieve mensen. Er is een verhaaltje gepubliceerd door de ouders van mijn inmiddels ex-vrouw. Laat ik voorop stellen dat deze situatie anders wordt geschetst dan het geval is. Ik hoef mij niet te verantwoorden en hoop mijn dochter snel weer te zien en te knuffelen. Maak er allemaal een mooie liefdevolle en respectvolle decembermaand van.’

FOTO: ANP