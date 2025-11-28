BOOS verwijdert fragment over vermeende Hitlergroeten bij Feyenoord

Tekst: Denise Delgado

In de nieuwste aflevering van de podcast ‘BOOS’ van Tim Hofman (37) is een fragment verwijderd waarin vermeende Hitlergroeten onder Feyenoordsupporters werden besproken.

Rectificatie

De redactie van BOOS maakte de wijziging bekend via een rectificatie op YouTube: ‘Omdat we gewezen werden op de intentie van het lied, en we de intentie van de gebaren niet kunnen bevestigen, is het fragment uit de podcast gehaald.’

Eerder was online te zien dat sommige supporters hun rechterarm opstaken tijdens de besproken scènes. ‘In de context van het antisemitisme rondom deze wedstrijd (stickers en leuzen die we ook bespreken in de podcast) en eerdere voorvallen kwamen we tot deze conclusie.’

De tekst gaat verder onder de rectificatie van BOOS.

Het fragment maakte deel uit van een aflevering over problemen met de harde kern van de Rotterdamse club, zoals geweld, antisemitisme en homofobie. BOOS benadrukt dat het verhaal over antisemitisme binnen een deel van de Feyenoord-harde kern ook zonder dit specifieke fragment duidelijk blijft. Bekijk de podcast hieronder:

BEELD: ANP/YOUTUBE: @BOOS