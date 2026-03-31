Advocaat: Naomi opnieuw mishandeld na herkenning bij rechtbank

Tekst: Evelien Berkemeijer

Naomi, een van de drie vrouwen die veel worden besproken in de zaak rond Ali B, is volgens haar advocaat twee weken geleden opnieuw mishandeld. Dat vertelde Bernard Sprenger maandagavond in RTL Tonight.

Vorige week begon het hoger beroep in de zaak rond Ali B. Tijdens die behandeling schetste Bernard Sprenger al dat Naomi al langer te maken heeft met intimidatie en bedreiging.

Kopzorgen na de rechtszaak

Volgens Bernard Sprenger kwam het adres van Naomi op straat te liggen en werd zij online voor van alles uitgemaakt. Ook zou drie dagen na de rechtszaak het portiek van haar woning in brand hebben gestaan, terwijl op een muur van haar ouderlijk huis gevoelige informatie werd gekalkt. De advocaat zei verder dat Naomi inmiddels drie keer is verhuisd en ook een tijd in het buitenland verbleef.

Opnieuw mishandeld

Daar bleef het volgens de advocaat niet bij. Sprenger vertelde in RTL Tonight dat Naomi twee weken geleden bij de rechtbank in Den Haag was, toen iemand naar haar riep: ‘Jij bent toch van die valse aangifte tegen Ali B?’ Nadat zij zou hebben geantwoord dat Ali niet vervolgd zou worden als de aangifte vals was, is zij volgens Bernard in elkaar geslagen. ‘Zo zie je wel dat, als je je in het publiek vertoont, dat je dus wordt herkend als ‘die ene van Ali’.’

Niet meer alleen Naomi

De advocaat zei dat ook Ellen ten Damme en Jill Helena merken dat de zaak aan hen blijft kleven. Hij vatte dat samen met de woorden: ‘Ik ben niet meer Naomi, ik ben het slachtoffer in de zaak Ali. Dat merk heb je wel op je zitten.’ Volgens Sprenger laat dat zien hoe zichtbaar en beladen de zaak voor de betrokken vrouwen is geworden.

Veel verwijten richting de vrouwen

Misdaadverslaggever Saskia Belleman zei daarnaast dat zij online veel ‘victim blaming’ ziet. Daarbij wijst zij op reacties als ‘wie heeft er nou seks met iemand in die villa?’ en andere verwijten aan het adres van de vrouwen. ‘Alsof het normaal is wat iemand die vrouwen aandoet’, aldus Saskia. Zij benadrukte daarbij niet te willen zeggen dat bewezen is dat Ali B ‘het allemaal gedaan heeft’, maar stelde wel dat het haar opvalt hoe snel de schuld bij het slachtoffer wordt gezocht. Eerder zei ze dat ze dit ook zag bij Swier tijdens het hoger beroep, die aangaf geraakt te zijn door die beschuldigingen.

