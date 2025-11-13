Advocaat Ali B denkt dat Marco Borsato wordt vrijgesproken, Moszkowicz ziet dat anders

Tekst: Evelien Berkemeijer

De juridische discussie rond Marco Borsato krijgt een nieuwe wending door opmerkingen van Bart Swier, de advocaat van Ali B, in de podcast Pro Forma. Volgens hem ontbreekt stevig bewijs. Zijn voorspelling is helder: ‘Ik verklap al gelijk dat mijn analyse is dat hij wordt vrijgesproken.’

In enkele aanvullende opmerkingen legt Bart Swier uit dat hij vooral indirecte aanwijzingen ziet en dat dergelijke elementen weinig gewicht in de schaal leggen. Ook benadrukt hij dat Marco in een opgenomen gesprek nergens expliciet toegeeft het slachtoffer te hebben aangeraakt.

Bart Swier vindt het betoog zwak

Volgens de advocaat van Ali B stelt het Openbaar Ministerie dat Marco door niet te ontkennen feitelijk bekent, maar dat noemt hij ‘een zeldzaam zwak betoog’. Hij mist bovendien juridische scherpte bij de verdediging van de zanger. Zo wijst hij erop dat dagboeken niet als zelfstandig steunbewijs kunnen dienen, terwijl het OM deze volgens hem wel als dragend element opvoert.

Het imago van Marco Borsato

Als er een gemotiveerde vrijspraak volgt, denkt Bart dat het publiek de artiest opnieuw zal accepteren. Zoals hij het verwoordt: ‘Dan staat daar ook iemand die ten onrechte vier, vijf jaar lang is gecanceld.’ In Shownieuws reageert Bram Moszkowicz op de opmerkingen van Bart. De oud-advocaat onderstreept dat het woord gemotiveerd essentieel is: een rechter moet dan uitgebreid uitleggen waarom vrijspraak op zijn plaats is. In dat scenario acht Bram het mogelijk dat Marco weer aan de slag kan.

Bram Moszkowicz over het dagboek

Bram bestrijdt dat een dagboek geen steunbewijs zou mogen zijn. Hij verwijst naar een uitspraak uit oktober, waarin dezelfde rechtbank oordeelde dat een dagboek wél steunbewijs vormde, mits gecombineerd met aanvullend materiaal. In deze zaak zijn er volgens hem ook apps, een opgenomen gesprek en de verklaring van het slachtoffer, waardoor die lijn opnieuw zou kunnen gelden.

Kans op vrijspraak blijft onzeker

Hoewel Bram betrokkenheid toont, houdt hij juridisch afstand: ‘Ik hoop voor die man het beste allemaal, maar mijn juridische mening is dat als de rechtbank zou willen, dan hebben ze het wettig bewijs en het overtuigende bewijs.’ Hij verwacht niet dat er op 4 december al een definitief oordeel komt. Volgens hem is de kans groot dat ze eerst willen dat alle vijfhonderd uur aan telefoongesprekken worden beluisterd.

