Victor Vlam kiest kant: ‘Marco Borsato is groot onrecht aangedaan’

Tekst: Redactie Weekend

In zijn nieuwste podcastaflevering stelt Victor Vlam dat Marco Borsato onterecht is beschuldigd. De titel van de aflevering laat er geen twijfel over bestaan: ‘Marco Borsato is groot onrecht aangedaan’. De communicatiedeskundige bespreekt de zaak uitvoerig en legt uit waarom hij tot de conclusie komt dat de zanger niet vervolgd had moeten worden.

Victor Vlam merkt op dat er veel twijfel is onder het publiek. Bij de zaak tegen Ali B. oordeelden mensen veel stelliger, zegt hij, terwijl hij nu een voorzichtiger houding waarneemt. Zelf heeft hij het dossier niet gelezen, maar hij volgde het proces intensief via de media. Aanvankelijk wilde hij neutraal blijven, maar dat veranderde. Volgens hem: ‘Nu ben ik wel van mening dat Marco Borsato groot onrecht is aangedaan, ik vind dat hij vrijgesproken moet worden, ik vind dat dit eigenlijk nooit ter zitting had moeten komen, ik denk dat dit gewoon geseponeerd had moeten worden.’

Twijfel aan het verhaal van de moeder

In zijn analyse beschrijft Victor de aanleiding van de beschuldigingen. Hij vindt het opvallend dat de moeder van het vermeende slachtoffer pas over ontucht begon tijdens een ontslaggesprek. ‘Het is een opmerkelijke timing, omdat ze er pas mee komt op het moment dat het niet meer nadelig is voor haar om deze aantijgingen te doen’, zegt hij. Volgens hem had de vrouw op dat moment niet veel meer te verliezen en kan wraak een rol hebben gespeeld. Hij noemt dat scenario ‘serieus mogelijk’.

Reactie van Marco Borsato op de beschuldiging

Ook het verwijt van het Openbaar Ministerie dat Marco te weinig fel ontkende, begrijpt Victor niet goed. ‘Als jij je doodschrikt omdat jij ineens wordt beschuldigd van ontucht, dan kan ik me ook voorstellen dat jij denkt: Laat ik maar gewóón ontkennen, laat ik proberen de relatie goed te houden.’ Volgens hem is dat een logische menselijke reactie van iemand die vreest dat de ander hem kan schaden.

Geen andere meldingen

Daarnaast wijst Victor erop dat er in de afgelopen jaren geen andere meldingen tegen Marco zijn gedaan. Dat vindt hij veelzeggend: ‘Dan is de vraag: hoe vaak gebeuren dit soort dingen slechts één keer? Het kan. Het is mogelijk. Maar meestal, wanneer mensen dit soort dingen doen, doen ze dit niet één keer, doen ze het niet twee keer, maar doen ze het veel en veel vaker.’

Twijfels over het dagboek en de context

In de podcast bespreekt Victor ook het dagboek dat als bewijsstuk geldt. Volgens hem maakt de verdediging aannemelijk dat het schriftje weinig bewijskracht heeft: het bevat slechts één passage over Marco en is op dezelfde pagina voorzien van een kassabon met datum. Dat roept bij hem twijfel op over de authenticiteit.

De conclusie van Victor Vlam over Marco Borsato

Tot slot wijst hij op de gezinsdynamiek waarin veel over seksualiteit werd gesproken. Daardoor plaatst hij sommige berichten van Marco, hoe ongepast ook, in een andere context. ‘Geen aanwijzing meer van ontucht,’ zegt hij, al noemt hij het gedrag nog steeds oliedom en onacceptabel. Volgens Victor komt het erop neer dat er ‘domme dingen zijn gedaan, maar geen kwaadaardige dingen’. Hij sluit af met de woorden dat het waarheidsgehalte van de aantijgingen onzeker blijft, maar de manier waarop Marco zich heeft gepresenteerd in de media, ‘uiterst geloofwaardig’ vindt.

FOTO: ANP