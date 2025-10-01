Iheartradio's 102.7 Kiis Fm Wango Tango Show David Guetta

David Guetta opnieuw populairste dj ter wereld

Tekst: Denise Delgado

01/10/2025

David Guetta (57) is door het Britse tijdschrift DJ Mag opnieuw uitgeroepen tot populairste dj ter wereld. De Franse dj pakt de nummer 1-positie en stoot daarmee Nederlander Martin Garrix (29) van de troon, die dit jaar op de tweede plek eindigt.

Vijfde keer

Het is inmiddels de vijfde keer dat David de prestigieuze titel in de wacht sleept, na eerdere zeges in 2011, 2020, 2021 en 2023. Alleen Garrix en Armin van Buuren wisten dit net zo vaak te bereiken.

Nederlanders blijven sterk vertegenwoordigd

Ook dit jaar zijn de Nederlandse dj’s sterk vertegenwoordigd: met Garrix, Armin van Buuren en Afrojack staan er drie in de top tien. Guetta scoort intussen hit na hit met zijn vaste muzikale partner SIA.

