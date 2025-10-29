Michelle Obama had moeite met kledingkeuzes in het Witte Huis

Tekst: Denise Delgado

Michelle Obama (61) blikt terug op haar jaren als First Lady en onthult dat ze worstelde met het maken van kledingkeuzes. In een interview met ‘People’ noemt ze het een ‘ingewikkelde opdracht’.

Michelle wilde toegankelijk en authentiek zijn, maar tegelijkertijd representatief. “Ik nam de rol van First Lady zeer serieus. Ik was een bekend persoon, maar geen ster. Dat betekende dat mijn kleding nooit meer aandacht mocht trekken dan wat ik te zeggen had,” legt Michelle uit.

Labels

Michelle wilde ervoor zorgen dat mensen ook haar ‘vrouwelijke kant’ konden zien. “Zeker aan het begin van de campagne, toen ik werd weggezet als boos, nors, of mijn man kleinmakend. Al die labels kwamen op me af en probeerden me eigenlijk mijn vrouwelijkheid af te pakken.”

Gelukkig trok de voormalige-First Lady er niets van aan. “Ik wilde me niet verliezen in het luisteren naar de opmerkingen van anderen over mijn uiterlijk, of ze nu positief of negatief waren. Maar achteraf gezien vond ik het fijn dat mensen zich konden identificeren met wat ik droeg. Want als ik iets droeg en het was snel uitverkocht, betekende dat dat de meeste vrouwen het zich konden veroorloven. Ik wilde dat de mensen in Amerika, ongeacht hun ras of politieke overtuiging, zich met mij konden verbinden.”

Wijzer en zelfverzekerder

Tijdens haar tijd in het Witte Huis sprak Michelle acht jaar lang bewust niet over mode of beauty. “Ik was bang dat het alles zou overnemen,” zegt ze. “Fundamenteel ben ik nog steeds dezelfde persoon,” gaat Michelle verder. “Maar met elk decennium ben ik wijzer geworden. Ik denk dat ik zelfverzekerder ben geworden over wie ik ben. Deze versie van Michelle maakt zich waarschijnlijk minder druk over wat anderen denken.”

Het interview werd afgenomen ter promotie van haar nieuwe boek The Look, dat meer dan tweehonderd foto’s bevat en een kijkje geeft in haar stijlevolutie. Het boek is vanaf 4 november verkrijgbaar.

