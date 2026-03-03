Hans Klok: ‘Bied me X en ik kom voor het dubbele’

Tekst: Emelie van Kaam

Voor niets gaat de zon op zou zomaar de lijfspreuk van Hans Klok kunnen zijn. Wanneer de illusionist voor een tv-programma gevraagd zegt hij in principe nooit ja als er geen financiële vergoeding tegenover staat. Sterker nog, hij weet dat er altijd wel rek in de budgetten zit, deelt hij deze week in Weekend. “Voor het dubbele doe ik het.”

Wanneer Hans Klok voor een tv-programma wordt gevraagd doet hij dat vrijwel nooit gratis. Hij weet zelfs dat hij meer betaald krijgt dan andere deelnemers in dezelfde show, bijvoorbeeld bij Ranking The Stars. Hoe hij dat weet? “Wanneer ze X aanbieden, zeg ik: voor het dubbele doe ik het.”

Opkrikken

Hans weet dat hij dat dan maken, omdat er genoeg mensen zijn die meedoen voor de naamsbekendheid. Dat deed hij vroeger immers zelf ook. “Om mijn naam op te krikken. Maar nu ik een bedrijf met twaalf man heb, wil ik mijn energie alleen in dingen steken waar ik wat aan verdien.”

Afwegen

Toch zijn er ook programma’s waar Hans niet z’n hand ophoudt. “Eva Jineks talkshown zie ik als een A-programma, dus dat doe ik voor niks. Je kunt jezelf daar heel goed neerzetten. En bij een volgende promo geeft Eva je ook weer tijd. Het is een beetje afwegen.”

Foto: ANP