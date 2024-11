Eva Jinek had stalker en was ‘angstig om naar buiten te gaan’

Presentatrice Eva Jinek is bijna een jaar lang gestalkt. Dat schrijft het AD. Het zou gaan om de 45-jarige Paul B. uit Zoetermeer, tegen wie in de rechtbank in Utrecht woensdag een celstraf van elf maanden en tbs met voorwaarden werd geëist. Het OM bevestigt de eis, maar wil niet bevestigen dat Jinek het vermeende slachtoffer is.

Volgens het AD begon B. met bewonderende berichtjes sturen via twee accounts op Instagram, maar nadat de presentatrice niet reageerde werden die berichten dreigender van toon. Ook heeft B. Jinek twee keer opgezocht, bij een tv-show en een signeersessie van haar boek. De krant schrijft ook dat het gevolg was dat Jinek op een gegeven moment “angstig” werd om naar buiten te gaan, aldus de officier van justitie woensdag.

Nadat Jinek aangifte deed, werd B. in maart van dit jaar aangehouden en sindsdien zit hij vast. De verdachte zou verslavingsproblemen hebben en daar vooralsnog niet vanaf weten te komen. Wel gaf hij woensdag aan dat het “dom gedrag” geweest is. “Ik zie nu wat drank met me doet. Ik schaam me dood.” Over twee weken wordt bekend of de rechter meegaat in de strafeis van het OM.