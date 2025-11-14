Zware klap voor Emma Heesters: ‘Ik zal door mijn ziekte nooit zwanger worden’

Emma Heesters (29) onthult in haar nieuwe boek ‘Alles wordt beter’ dat ze door haar behandeling tegen baarmoederhalskanker nooit meer zwanger kan worden. De bestraling heeft blijvende schade veroorzaakt aan haar baarmoeder en eierstokken. ‘Mijn baarmoeder zal het niet overleven,’ schrijft ze openhartig.

Onvervulde kinderwens

De zangeres vertelt dat het besef haar diep raakt. ‘De kanker heeft het mij ontnomen. Terwijl ik dit schrijf, word ik er weer emotioneel van.’ In een apart hoofdstuk beschrijft ze haar onvervulde kinderwens, dat ze zelf ‘het moeilijkste hoofdstuk om te schrijven’ noemt. ‘Als ik heel eerlijk ben, vind ik het allermoeilijkste aan mijn ziek-zijn de wetenschap dat ik door mijn ziekte nooit zwanger zal kunnen worden.’

Hoewel Emma vroeger geen sterke kinderwens had, veranderde dat toen ze een relatie kreeg met voetballer Wesley Hoedt. Met hem kreeg het idee van een eigen gezin ineens plek. Nu dat toekomstbeeld is weggevallen, voelt dat voor hen beiden als een groot gemis. ‘Ik rouw om een toekomstbeeld, omdat dat niet meer bestaat. Ik heb in mijn leven bijna altijd overal een keuze in gehad, maar nu wordt de keuze vóór mij gemaakt. Dat voelt oneerlijk, ik vind het heel moeilijk om dat een plek te geven.’

Emma heeft eicellen laten invriezen, maar het idee dat ze nooit zelf een zwangerschap kan dragen, blijft pijnlijk. Ze is dol op de kinderen van Wesley, maar noemt dat soms confronterend: ‘Omdat het mij laat zien dat dit misschien iets is wat ik nooit zal hebben.’

In haar boek laat de zangeres zich van haar meest kwetsbare kant zien. ‘Ik heb het gevoel dat ik als vrouw heb gefaald. Een baarmoeder hebben is toch juist wat ons al eeuwenlang tot vrouw maakt?’

