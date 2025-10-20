Jasmine Sendar verwelkomt dochtertje: ‘Wat verrijk je nu al ons leven’

Tekst: Denise Delgado

Actrice Jasmine Sendar (47) is moeder geworden van een dochter. Op Instagram deelt de ‘Goede Tijden, Slechte Tijden’-actrice het heuglijke nieuws met haar volgers.

Op een roze wolk

Bij een lieve foto van een klein handje en een speen met speenkoord schrijft Jasmine: ‘Onze lieve kleine meisje, ons wonder ‘Jaxx Lou-Ann’ is geboren en de roze wolk is real! Wat verrijk je nu al ons leven.’

De tekst gaat verder onder de Instagram-post.

Zwangerschapsverlof

In april maakte Jasmine haar zwangerschap. ‘Wonderen gebeuren. Ik voel me gezegend,’ schreef ze toen. Een paar maanden later, halverwege september, ging ze met zwangerschapsverlof en nam ze afscheid van haar soap-personage Elisa in GTST. Op Instagram liet ze toen weten dat ze uitkeek naar een periode van rust ‘om de kleine meid goed en gezond te kunnen ontvangen.’ Fans hoeven zich geen zorgen te maken: Elisa verdwijnt niet voorgoed uit Meerdijk: “Elisa zal terugkomen,” beloofde Jasmine.

Eerste kindje samen

Voor Jasmine en haar partner is dit hun eerste kindje samen. Toch is het moederschap haar niet vreemd: uit een eerder huwelijk heeft ze al een zoon, Sol (19).

Met de komst van kleine Jaxx Lou-Ann geniet het gezin nu volop van hun nieuwe geluk: ‘We maken het goed en zitten heerlijk in onze bubbel!,’ eindigt ze haat bericht.

Bekijk ook:

BEELD: ANP