Uit de walk-in closet

Prins Pieter-Christiaan stond tijdens de grachten parade van de Amsterdamse Pride enthousiast mee te dansen op de boot van Defensie. Moet hij zijn vrouw Anita iets vertellen wat ze nog niet wist? Ik geloof van niet.

De derde zoon van prinses Margriet stond in zijn uniform en deed mee om te laten zien dat je ook binnen de Koninklijke Marechaussee mag zijn wie je bent. “Niemand buitenspel zetten en openstaan voor diversiteit”, zei hij zelf. Een jaar geleden voer de prins ook al mee op de Defensieboot, terwijl zijn achternichtje Eloise op de boot van RTL en Videoland stond te dansen tussen presentatoren en andere influencers. De mensen langs de kant vonden het geweldig: dat zelfs het koningshuis – vooruit, leden van de koninklijke familie – laat zien dat het openstaat voor diversiteit. Jarenlang werd gezegd dat het hof niet divers is, dat Beatrix tegen homo’s op haar paleis zou zijn. Maar als de toenmalige koningin zo homofoob zou zijn geweest, zouden heel wat belangrijke spelers in en om haar hofhouding en ook haar vrienden kring zijn verdwenen.

Beatrix was wel wat ouderwetser. Rob Jetten bijvoorbeeld zou in haar regeringsperiode zijn Argentijnse vriend Nicolás Keenan niet mogen meenemen naar een staatsbanket, omdat ze niet getrouwd zijn. Willem-Alexander en Máxima maken daar geen probleem van. In Argentinië, dat toch als wat conservatiever te boek staat over lhbti-rechten, smolten ze bij het verhaal dat onze voormalige vicepremier zijn lover kwam aanmoedigen bij de Olympische Spelen. Máxima zelf heeft een lesbische tante, naar wie Alexia is vernoemd: Alexia Juliana Marcela Laurentien. En toch blijft het gek dat er in Europa geen enkele prins of prinses uit de kast is gekomen.

Volgens diverse onderzoeken zou zo’n tachtig tot negentig procent van de mensen zich als hetero identificeren, de rest dus als iets anders. Het zou toch zo ’moeten’ zijn dat dat dan ook binnen koninklijke families geldt? Het is iets van alle tijden. Trouwen deed je niet zozeer voor de liefde, maar voor de dynastie. En wat je er buiten deed, zoals veel royals in de geschiedenisboeken, deed je voor de liefde of de lust. Met een maîtresse of een minnaar, wat soms voor compromitterende situaties heeft geleid. Zolang voor de dynastie maar werd gezorgd voor wettig nageslacht. Een probleem hoeft dat niet meer te zijn. Maar niet iedereen vindt dat.

De hoofdredactie van het Reformatorisch Dagblad verafschuwde vorig jaar de aanwezigheid van de Oranjes op de pride. Behalve “talloze principiële bezwaren” vonden ze dat hun aanwezigheid juist níét verbindend zou werken, maar “tegenstellingen tussen bevolkingsgroepen” juist zou versterken. “Ik kom toch ook niet uit de kast als hetero?” Of “er is toch ook geen hetero-pride?” hoor ik sommigen zeggen. Nee, dat komt doordat hetero’s nog altijd niet in elkaar worden geslagen omdat ze hetero zijn. Of dat een man bespuugd wordt omdat hij zijn vriendin kust, om vervolgens uitgescholden te worden voor vuile hetero. Bij mensen die níét hetero zijn, is dat wel het geval. En helaas steeds meer en vaker.

Dus is het goed dat Willem-Alexander wél naar het jubileum van het COC is geweest en Máxima af en toe rondom de internationale dag tegen homo- en transfobie haar gezicht laat zien en zich uitspreekt. “De overtuiging dat iedereen het recht heeft om zichzelf te kunnen zijn, hij, zij of hen”, sprak Máxima nog afgelopen mei. Dat had, voor zover ik heb kunnen nagaan, een royal nog nooit eerder zo gezegd. Hopelijk komen die woorden ook aan bij leden van de koninklijke familie en andere royals: wees jezelf. De een ’zijn’ uitbundige carnaval, gun ’haar’ de losgeslagen gekte rond een voetbalwedstrijd of ’hen’ die feestelijke pride. Gun elkaar die ruimte. In de kast zitten is benauwend. Zelfs een royale walk-in closet. Wees lief en houd die deur open voor elkaar.

