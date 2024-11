Máxima in GTST

Deze column is gepubliceerd in Weekend nummer 47

Koning Charles maakte afgelopen week zijn opwachting op de rode loper bij de film Gladiator II. Hij gedijt prima tussen de acteurs en makers. Zelf is hij een groot liefhebber van toneel, in zijn jongere jaren stond hij regelmatig op de planken. Onder meer in Macbeth, van zijn favoriete schrijver Shakespeare. Niet verwonderlijk dat hij ja zei op een rolletje in een sketch vanwege de 400ste geboortedag van William Shakespeare, naast grote namen als Judy Dench en Benedict Cumberbatch. Tot groot enthousiasme én hilariteit van het publiek.

Door Rick Evers

Acteren bezorgde Charles in zijn jeugd heel veel plezier. Sterker nog, hij was misschien wel acteur geworden als hij niet geboren was voor zijn huidige rol. “Ik vind het heerlijk om te imiteren en te persifleren”, zei Charles in de jaren zeventig in een interview. “Ik vind het leuk om mensen aan het lachen te maken als ik kan. Op een vreemde manier vereist veel van wat ik doe acteertalent, op de een of andere manier, en het is extreem nuttig als je ervan geniet.” Daarom zal het voor hem ook een plezier zijn om met acteurs te spreken en soms wat te sparren. In het dagelijks leven zal hij het ook weleens inzetten, bij toe spraken en zeker als hij de kerstboodschap moet opnemen. Wáár leg je die klemtoon? Waar laat je een stilte vallen? Geen enkele koning lijkt er zo voor te zijn geboren als Charles.

Willem-Alexander en Filip gedijen beter zonder camera’s. Ze zijn ook veel minder vaak op de rode lopers van films te zien dan hun Britse collega. Adembenemend was het moment dat Charles en Camilla samen met William en Kate op de loper verschenen van de James Bond-première van No Time To Die. Onze royals, maar dan vooral prinses Beatrix en prinses Margriet, kiezen vooral voor dans en klassieke muziek. De keren dat koning Willem-Alexander en koningin Máxima officieel bij een filmpremière waren? Nul. Van een musical? Eén keer, toen Máxima naast Chantal Janzen in de rol van Rachel Hazes in Hij Gelooft In Mij poseerde, toen de voorstelling ten goede kwam aan Máxima’s project voor muziekonderwijs. Zo deed Beatrix dat als koningin ook weleens, toen de feestelijke eerste vertoningen van Kees de Jongen, Pluk Van De Petteflet of de musical Ciske De Rat werden opgedragen aan een goed doel voor kinderen. Alsof er een excuus moet zijn om Nederlands talent, Nederlandse makers, in de schijnwerpers te zetten.

Die schroom is er minder bij de Britten. Vechtfilms als Gladiator II lijken me niet zozeer het meest koninklijke om Charles en Camilla op af te sturen, maar de twee besloten dat wel te doen om daar mee de 100-jarige Britse film- en tv-organisatie extra aandacht te geven. Als prins en prinses gingen onze Willem-Alexander en Máxima bij uitzondering weleens naar een commerciële filmpremière, zoals Nova Zembla, vooral omdat die geproduceerd werd door hun goede vriend Reinout Oerlemans. Máxima zag er oogverblindend uit.

Ik denk dat meer van zulke beelden het goed zouden doen voor hun imago. Misschien zouden ze eens hun opwachting moeten maken bij een gala als de Musical Awards of de Gouden Televizier-Ring? Want u raadt het al, ook daar waren ze nooit, terwijl ze wel meermaals winnaars van de beeldjes, ringen en sterren op Paleis Noordeinde ontvingen voor de uitblinkerslunch. Ik heb het alvast opgezocht: volgend jaar is de zestigste editie van de uitreiking van de Gouden Televizier-Ring. En de Musical Awards bestaat volgend jaar 25 jaar. Zo gek zou het toch niet zijn? Of een gastrolletje in GTST, dat volgend jaar oktober 35 jaar bestaat? Niet ondenkbaar, als je het Britse koninklijke voorbeeld volgt. Daar namen koningin Elizabeth en ook koning Charles al meerdere keren een kijkje op de set van Coronation Street, om hun jubileum mee te vieren. Ik kan niet wachten. Wat denkt u?

