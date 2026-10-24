Zó vieren prins Harry en Meghan Markle Halloween

Tekst: Ruth Smeets

Prins Harry en Meghan Markle staan voor een bijzondere Halloween. De hertog en hertogin van Sussex zijn sinds eind augustus terug in het Verenigd Koninkrijk, samen met hun kinderen Archie en Lilibet. Dit jaar vieren ze de feestdag voor het eerst met hun gezin van vier in Engeland.

De laatste keer dat prins Harry en Meghan Markle Halloween in Groot-Brittannië vierden, was Archie nog maar vijf maanden oud. Inmiddels zijn de kinderen een stuk ouder. Voor de zevenjarige Archie en vijfjarige Lilibet zal waarschijnlijk vooral het verkleden en langs de deuren gaan voor snoep een groot onderdeel van de avond zijn. Hoe de Sussexes de feestdag precies gaan doorbrengen, is nog niet bekend. Wel duiken we in hun eerdere Halloween-vieringen om een idee te krijgen van hoe ze doorgaans uitpakken.

Bijzondere herinneringen

In 2019 lieten prins Harry en Meghan al eens op Instagram van zich horen rond Halloween. Via hun toenmalige Sussex Royal-account deelden ze een foto van hun reis door Nieuw-Zeeland uit het jaar ervoor. ‘Fijne Halloween! We wensen jullie allemaal een veilige en leuke Halloween namens onze familie (en onze kleine pompoen) aan die van jullie!’ stond erbij. Archie was op de foto niet te zien, maar de verwijzing naar hun ‘kleine pompoen’ werd enthousiast ontvangen door fans. Destijds woonde het gezin in Frogmore Cottage. Een jaar later vertrokken prins Harry en Meghan naar de Verenigde Staten.

Liefde voor pompoen

Pompoenen zijn sowieso belangrijk voor het gezin. Vorig jaar gingen prins Harry, Meghan en hun kinderen naar een pompoenveld. Meghan deelde beelden van het uitstapje op Instagram. Archie was te zien terwijl hij door een doolhof rende, terwijl Lilibet in een houten kar zat die door haar moeder werd voortgetrokken. Ook speelde het meisje met een verzameling witte en gele minipompoenen.

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Trick-or-treat

Een jaar eerder, in 2023, gingen de vier samen trick-or-treating in de buurt van hun huis in Montecito. Prins Harry en Archie hadden allebei een pompoenmand bij zich om snoep te verzamelen. Halloween is bovendien al langer een favoriete gelegenheid van prins Harry en Meghan. Nog voordat ze kinderen kregen, trokken ze samen met prinses Eugenie, Jack Brooksbank en Meghans vriend Markus Anderson incognito naar een Halloweenfeest in Toronto.

Meghan vertelde in 2021 over die avond in The Ellen DeGeneres Show. ‘We zijn met z’n vieren stiekem in Halloweenkostuums de stad in geslopen voor een leuk avondje uit, voordat bekend werd dat we een stel waren’, zei ze. Ook prins Harry schreef over de avond in zijn memoires Spare. ‘We nodigden Euge en Jack uit om Halloween met ons te vieren. En Megs beste vriend Markus. Soho House in Toronto gaf een groot feest met als thema ‘Apocalyps’. Kleed je er dus naar. Ik mompelde tegen Meg dat ik niet veel geluk had gehad met themafeesten met verkleedpartijen, maar dat ik het nog eens zou proberen.’ Het is nog afwachten hoe ze hun Halloween-traditie dit jaar voortzetten.