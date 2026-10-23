Jenna Ortega last acteerpauze in na ‘Wednesday’: actrice wil nieuwe dingen proberen

Tekst: Sabine van der Spoel

Jenna Ortega heeft plannen om het na Wednesday voorlopig rustiger aan te doen op televisie. De actrice, die momenteel aan het derde seizoen van de Netflix-hit werkt, wil zich na afloop van de serie op andere dingen richten.

Dat vertelt Jenna Ortega in de podcast Happy Sad Confused. De 24-jarige actrice staat al sinds haar kindertijd voor de camera en heeft in de loop der jaren in verschillende series gespeeld. Na die lange periode wil ze haar horizon verbreden. Ook haar relatie met sociale media is veranderd: ze deelt minder en experimenteerde onlangs met een paar dagen zonder telefoon.

Jenna Ortega wil na ‘Wednesday’ een andere weg inslaan

Hoewel Jenna voorlopig nog druk is met Wednesday, kijkt ze al vooruit naar de periode daarna. Een nieuwe televisierol staat daarbij niet bovenaan haar lijstje. ‘Ik denk dat ik na Wednesday een tijdje niet op televisie te zien zal zijn’, vertelt ze in de podcast. De actrice legt uit dat ze als kind voortdurend van de ene serie naar de andere ging. ‘Ik wil nu ruimte maken voor nieuwe dingen. Wat voor mij is voorbestemd, zal vanzelf op mijn pad komen.’

Van Disney tot Netflix

De Amerikaanse actrice begon op negenjarige leeftijd met acteren, onder meer in Jane the Virgin. Later kreeg ze bekendheid bij een jong publiek dankzij haar rol in de Disney-serie Stuck in the Middle, waarin ze drie seizoenen te zien was. Inmiddels is ze wereldwijd bekend door haar hoofdrol in Wednesday. Na jaren waarin televisie een groot deel van haar werk vormde, wil Ortega dus voorlopig ruimte laten voor andere projecten.

‘Waardeloze AI-troep’

Niet alleen haar plannen voor haar acteercarrière veranderen. Ook op sociale media is Jenna Ortega minder actief. In gesprek met Vogue vertelt ze dat ze weinig op heeft met de grote hoeveelheid AI-content die online verschijnt. ‘Een groot deel van wat je daar tegenwoordig ziet, is simpelweg waardeloze AI-troep’, zegt ze. ‘En we kijken allemaal veel te veel naar onszelf.’ Haar kritiek op sociale media lijkt samen te gaan met een groeiende behoefte om minder tijd met haar telefoon door te brengen.

Een paar dagen zonder smartphone

Toen haar telefoon onlangs kapotging, besloot Ortega het apparaat niet meteen te laten repareren. Ze bracht enkele dagen zonder smartphone door en moest daardoor haar dagelijkse bezigheden anders organiseren. Zo zocht ze op de computer op hoe ze ergens moest komen en probeerde ze de route te onthouden. Mensen die haar wilden bereiken, liet ze vooraf weten waar ze op een bepaald moment zou zijn. ‘Dat voelde zo bevrijdend’, vertelt ze aan Vogue.