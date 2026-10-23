Soundos El Ahmadi reageert op kritiek miskraamgrap: ‘Beste grap die ik ooit heb gemaakt’

Tekst: Sabine van der Spoel

Soundos El Ahmadi lijkt zich weinig aan te trekken van de ophef over een controversiële grap in haar comedyshow. De comédienne laat weten dat ze het zelf een goede grap vond.

De 44-jarige cabaretière kreeg veel kritiek nadat haar voorstelling Witte Ruis op VRT MAX verscheen. In de show maakte ze een grap over een miskraam, waarbij ze de link legde met Dries Van Langenhove. De uitspraak leidde op sociale media tot een golf aan negatieve reacties. Tijdens een interview bij Radio Veronica kreeg Soundos de gelegenheid om op de commotie te reageren.

Soundos wil haar humor niet verdedigen

Radio-dj Giel Beelen vroeg de comédienne naar de kritiek die haar optreden heeft opgeleverd. Aanvankelijk wilde ze daar weinig over kwijt. ‘Ik ga je hierover niet te woord staan. Nee, ik ga nooit in mijn leven een grap uitleggen’, reageerde ze.

‘Ik ben nog steeds trots op die grap’

De kritiek heeft er niet toe geleid dat Soundos anders naar haar uitspraak is gaan kijken. Integendeel, ze is nog altijd tevreden over de grap die zoveel reacties losmaakte. ‘Ik ben sowieso nog steeds trots op die grap. Het is de beste grap die ik ooit heb gemaakt, vind ik zelf’, verklaarde ze bij Radio Veronica.

De comédienne wees er bovendien op dat ze met Witte Ruis prijzen heeft gewonnen. Daarmee sloot ze het onderwerp af: ‘Ik heb prijzen gewonnen met deze show en daar ga ik het bij laten.’