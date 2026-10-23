André Hazes brak met opa na pijnlijke kwestie rond horloge van overleden vader

Tekst: Sabine van der Spoel

André Hazes heeft in zijn realityserie een pijnlijke familiegeschiedenis uit de doeken gedaan. Een conflict over het horloge van zijn overleden vader leidde uiteindelijk tot een definitieve breuk met zijn opa.

In André Hazes: En Nu… vertelt de zanger hoe een sieraad met een bijzondere familiegeschiedenis uitgroeide tot de aanleiding voor hun laatste ontmoeting. Ook spreekt hij openhartig over de invloed die zijn jeugd op hem heeft gehad en over de ingewikkelde relatie met zijn vader, André Hazes senior.

Een Rolex met een familiegeschiedenis

De gouden Rolex van André senior speelde een belangrijke rol in het conflict. Volgens André was het de bedoeling dat hij het horloge op zijn achttiende verjaardag zou krijgen. Zijn opa wilde het sieraad echter zelf bewaren en vroeg Rachel erom voordat de volkszanger überhaupt was begraven. Daarmee kwam het horloge in handen van zijn opa, terwijl André het uiteindelijk zou erven.

Jaren later, toen André ongeveer twintig of 21 jaar oud was, kreeg hij opnieuw contact met zijn opa. Die vertelde hem dat hij iets moois voor hem had, waarop André aan de Rolex van zijn vader dacht. In plaats daarvan kreeg hij te horen dat iemand geld voor het horloge had geboden en dat zijn opa wilde weten hoeveel hij ervoor overhad. André zocht hem daarop persoonlijk op en maakte duidelijk dat hij niet zomaar akkoord ging met de gang van zaken. Zijn opa kon het geld aannemen, maar zou hem dan niet meer zien, of het horloge kosteloos aan zijn kleinzoon geven. Volgens André koos zijn opa voor de eerste mogelijkheid. ‘Dat was de laatste keer dat ik hem sprak’, vertelt hij.

André over zijn jeugd en zijn vader

De zanger kijkt in de serie ook terug op de omstandigheden waarin hij opgroeide. Hij legt zelf een verband tussen zijn moeilijke familiegeschiedenis en de keuzes die hij later in zijn leven heeft gemaakt. ‘Het is best verklaarbaar dat ik bepaalde keuzes in mijn leven heb gemaakt. Als jouw basis zo naar de klote is.’ Ook de band met zijn vader komt aan bod. André omschrijft die als een haat-liefdeverhouding en vertelt dat hij het zijn vader kwalijk neemt dat die volgens hem liever in de kroeg zat dan thuis.

Bron: André Hazes: En Nu…