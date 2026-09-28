André Hazes vijf jaar clean: ‘Als ik nu een biertje neem, dan gaat het mis’

Tekst: Evelien Berkemeijer

September is voor André Hazes een bijzondere maand. Vijf jaar geleden werd hij op 14 september clean, terwijl 23 september de sterfdag van zijn vader André Hazes is. In een interview met ‘AD’ vertelt de zanger openhartig hoe hij met beide dagen omgaat.

Voor André Hazes weegt de dag waarop hij clean werd inmiddels zwaarder dan de sterfdag van zijn vader, zo vertelt hij aan het AD. Hij staat daarbij stil met de mensen die dicht bij hem staan. Tegelijkertijd benadrukt de zanger dat hij, ondanks de jaren zonder drank en drugs, alert moet blijven.

‘Voor mij weegt de 14de zwaarder’

André brengt de dag waarop hij clean werd door met zijn naasten. ‘Voor mij weegt de 14de zwaarder. Ik ben geen jongen die een kaarsje opsteekt. Ik ben gaan lunchen met mijn inner circle. Biertje erbij. Nee hoor, grapje! We zijn met elkaar en praten erover.’ Ook 23 september heeft betekenis, al is die dag volgens hem minder belangrijk geworden. ‘Ik was 10 toen die ouwe overleed. Ik leef langer zonder dan met hem. De dag zelf is iets minder belangrijk geworden, ook omdat ik zijn muziek zing en zijn naam draag.’ Zijn vader blijft veel aanwezig in zijn leven. ‘Ik kom net uit Spanje en heb het in het vliegtuig tweeënhalf uur over hem gehad. Hij is altijd bij me. Dan is het juist weleens lekker als het eens níét over hem gaat.’

‘Ik ben het nog steeds’

Een leven zonder drank of drugs gaat André goed af, maar hij onderschat zijn verslaving niet. ‘Het gaat me goed af, maar ik moet scherp blijven en niets onderschatten. Op het moment dat ik een kutdag heb, zit er ineens een duiveltje op mijn schouder.’ Vooral de moeilijke dagen vragen volgens hem om waakzaamheid. ‘Ik zit 360 dagen van het jaar lekker in m’n vel, maar het draait juist om die andere vijf dagen. Dan moet ik alert zijn.’ André verzet zich bovendien tegen de gedachte dat zijn verslaving volledig achter hem ligt. ‘Mensen zeggen weleens: “Dré kan niet drinken, want hij was verslaafd.” Nee, zeg ik dan, ik ben het nog steeds, want ik weet: als ik nu een biertje neem, dan gaat het mis en ben ik over vier dagen thuis.’

André vindt geluk in zijn gezin

André zet zijn ervaringen tegenwoordig ook in om anderen te helpen. Hij is ambassadeur voor Montgó Lifestyle, de kliniek in Spanje waar hij zelf verbleef, en praat zowel daar als in Nederland met mensen. ‘Fijn om te mogen doen, want ik merk dat mensen er iets aan hebben als ik mijn verhaal deel.’ In zijn eigen dagelijks leven kiest hij voor rust en regelmaat. Hij staat iedere ochtend om 07.00 uur op en geniet van het coachen van het voetbalteam van zijn zoontje. ‘Zaterdag hebben we dan de wedstrijd, dan gaat Dré lekker mee naar huis en ben ik met mijn gezin samen. Overigens heb ik geen verstand van voetbal hoor, maar kinderen, ja die snap ik wel, want ik ben er zelf nog een.’