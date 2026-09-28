Madonna scoort vijf prijzen, Taylor Swift pakt hoofdprijs bij MTV VMA’s 2026

Tekst: Evelien Berkemeijer

Madonna is met vijf onderscheidingen een van de grote winnaars van de MTV Video Music Awards 2026. Taylor Swift wint met twee verschillende videoclips, terwijl ook BTS en Sabrina Carpenter ieder twee prijzen binnenhalen.

De VMA’s uitreiking vond plaats in het Peacock Theater in Los Angeles, waar Snoop Dogg de presentatie verzorgde. Nirvana kreeg naast de reguliere prijswinnaars een bijzondere onderscheiding: de Michael Jackson Video Vanguard Award.

Vijf keer raak voor Madonna

Madonna werd uitgeroepen tot artiest van het jaar en won met Confessions II – The Film de prijzen voor beste dance, beste cinematografie en beste choreografie. In de dancecategorie waren onder anderen Lady Gaga en Doechii genomineerd met RUNWAY. Daarnaast kreeg Madonna samen met Sabrina Carpenter de onderscheiding voor beste samenwerking, dankzij Bring Your Love. Sabrina won ook de prijs voor beste montage met de videoclip bij House Tour.

Taylor Swift wint met twee clips

De prijs voor video van het jaar ging naar Taylor Swift voor The Fate of Ophelia. In die categorie waren ook Ariana Grande, Bruno Mars, GENER8ION, Madonna en Sabrina genomineerd. Taylor kreeg daarnaast de onderscheiding voor beste regie, ditmaal voor Opalite. Ariana won met Hate That I Made You Love Me de prijs voor beste visuele effecten. De onderscheiding voor beste artdirection ging naar PinkPantheress voor Stateside + Zara Larsson.

Dubbel succes voor BTS bij VMA’s

BTS won met Swim zowel de prijs voor nummer van het jaar als die voor beste K-pop. Lisa kreeg voor Dream, met Kentaro Sakaguchi, de onderscheiding voor beste pop en Sienna Spiro werd uitgeroepen tot beste nieuwe artiest. Bruno won beste R&B met I Just Might, terwijl Cardi B en Kehlani met Safe de prijs voor beste hiphop binnenhaalden. In de countrycategorie ging de onderscheiding naar Ella Langley voor Choosin’ Texas.

Ook Olivia Rodrigo en Bad Bunny in de prijzen

Olivia Rodrigo won beste alternatief met The Cure. Tot de andere genomineerden in die categorie behoorden Geese met Taxes (Partisan Records/Play It Again Sam) en Twenty One Pilots met Drag Path (Fueled by Ramen). Bad Bunny kreeg voor NUEVAYoL de prijs voor beste Latin. In die categorie stond ook La Perla van Rosalía en Yahritza Y Su Esencia, uitgebracht via Columbia Records, op de nominatielijst.

Bron: Variety