Chris Pratt doet boekje open over terugkeer als Star-Lord: ‘Jullie gaan hem weer zien’

Tekst: Sabine van der Spoel

Goed nieuws voor Marvel-fans: Chris Pratt heeft bevestigd dat zijn personage Star-Lord opnieuw te zien zal zijn in het Marvel-universum. Wanneer dat gaat gebeuren, houdt de acteur voorlopig nog geheim.

De Amerikaanse acteur heeft met Marvel Studios gesproken over de toekomst van Peter Quill, zoals de superheld officieel heet. Die gesprekken met studiobaas Kevin Feige en topman Lou D’Esposito hebben inmiddels concrete stappen opgeleverd. Chris Pratt vertelde daarover in de podcast Bingeworthy van The Playlist.

Chris ziet toekomst voor Star-Lord

‘Jullie gaan Star-Lord weer zien’, verzekerde Chris tijdens het gesprek. Over het moment waarop zijn personage terugkeert, kon hij nog geen duidelijkheid geven. ‘Ik mag niet zeggen wanneer’, voegde de acteur eraan toe. Hij bevestigde daarmee dat er achter de schermen werk wordt gemaakt van een mogelijke nieuwe verschijning.

Guardians of the Galaxy Vol. 3

De laatste keer dat Chris in de huid van Peter Quill kroop, was in Guardians of the Galaxy Vol. 3 uit 2023. Aan het einde van die film neemt Star-Lord afscheid van de Guardians om op aarde opnieuw contact te zoeken met zijn grootvader. De aftiteling bevatte destijds al de belofte dat het personage zou terugkeren, maar een vervolg bleef tot nu toe uit.

Chris maakte in 2014 zijn debuut als Star-Lord. Naast de drie films van Guardians of the Galaxy was hij ook te zien in twee Avengers-films en Thor: Love and Thunder. Eerder vertelde hij al dat hij zelf ideeën voor de toekomst van zijn personage had voorgelegd aan de leiding van Marvel.

Verschijnt hij in ‘Avengers: Doomsday’?

De vraag is nu in welke productie Star-Lord zijn comeback maakt. Een film of televisieserie waarin het personage terugkeert, is vooralsnog niet officieel aangekondigd. Ook voor Avengers: Doomsday, de volgende grote Marvel-film die in december in de bioscoop verschijnt, is Chris niet als castlid bekendgemaakt.