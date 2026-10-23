Meghan Markle reageert op schokkend onderzoek naar vader: ‘Diep verontrust’

Tekst: Sabine van der Spoel

Meghan Markle heeft gereageerd op ernstige beschuldigingen aan het adres van haar vader Thomas Markle. De hertogin van Sussex zegt geschokt te zijn door de berichten dat haar vader wordt onderzocht op mogelijk bezit van beelden van seksueel misbruik van kinderen.

De aantijgingen kwamen naar buiten via de Britse krant The Sun. Thomas ontkent dat hij dergelijke beelden in zijn bezit heeft gehad en noemt de beschuldigingen in gesprek met de Daily Mail ‘zieke leugens’. Meghan laat in een verklaring aan Sky News weten dat ze hoopt dat de zaak grondig wordt onderzocht en dat de bescherming van kinderen vooropstaat.

Meghan spreekt zich uit over eerdere waarschuwing

In haar reactie onthult Meghan dat ze al in 2018 op de hoogte werd gebracht van verontrustende aantijgingen tegen haar vader. Destijds zou een brief zijn verstuurd naar de Metropolitan Police en de Royalty and Specialist Protection. Later deelde men de brief ook met de hertogin. Volgens haar kreeg ze destijds de verzekering dat de beschuldigingen werden onderzocht. ‘Ik ben diep verontrust door het nieuws dat de afgelopen 24 uur naar buiten is gekomen en mijn gedachten gaan uit naar alle kinderen die mogelijk slachtoffer zijn geworden’, verklaart ze.

De relatie tussen Meghan en Thomas is al sinds 2018 ernstig bekoeld. In de aanloop naar haar huwelijk met prins Harry kwam aan het licht dat Thomas paparazzifoto’s had laten ensceneren. Hij was daardoor niet aanwezig bij de bruiloft. De toenmalige prins Charles, inmiddels koning Charles, begeleidde Meghan tijdens de huwelijksceremonie naar het altaar. Haar moeder, Doria Ragland, was het enige andere familielid van Meghan dat bij de bruiloft aanwezig was.

Meghan benadrukt dat de afstand tot haar vader volgens haar een bewuste keuze was om haar kinderen te beschermen. ‘Ik hoop dat nu duidelijk wordt dat, ondanks de verdraaiingen van bepaalde mediapublicaties door de jaren heen, er maar één reden was voor de afstand tot mijn vader en mijn keuze om hem geen contact met onze kinderen toe te staan: om hen te beschermen’, aldus de hertogin. Ze spreekt daarnaast de hoop uit dat de autoriteiten ook andere gezinnen hebben beschermd en dat de zaak tot gerechtigheid leidt.

Thomas Markle verhuisde naar de Filipijnen

Volgens The Sun beweert Meghans halfbroer Thomas Markle junior dat hij in de voormalige woning van hun vader een verzameling beelden heeft aangetroffen. Thomas senior verhuisde in 2025 naar de Filipijnen, nadat hij meerdere beroertes had gehad. In december vorig jaar zocht Meghan opnieuw contact met haar vader via een brief, nadat zijn linkerbeen was geamputeerd. Thomas had eerder in een interview aangegeven niet te willen sterven terwijl hij nog altijd van zijn dochter vervreemd was. Inmiddels zou hij in een revalidatiecentrum in Florida verblijven. Prins Harry en Meghan keerden in augustus terug naar het Verenigd Koninkrijk. Dit deden ze zes jaar nadat ze hun taken als werkende leden van het Britse koningshuis hadden neergelegd.