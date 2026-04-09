Jenna Ortega dacht aan acteerstop tot rol in You alles veranderde

Tekst: Evelien Berkemeijer

Jenna Ortega heeft gedeeld dat ze als tiener serieus overwoog om te stoppen met acteren. De doorbraak kwam er pas echt toen ze werd gecast als Ellie Alves in de Netflix-serie You.

In de podcast Big Bro van Kid Cudi vertelde Jenna Ortega dat ze na haar werk in een kinderserie twijfelde over haar toekomst. Ze moest zichzelf opnieuw bewijzen bij casting directors die haar nog niet kenden. Tegelijk lonkte ook het idee van een ander leven buiten de set.

Lees ook: Goed nieuws! Netflix-serie Wednesday krijgt derde seizoen

Twijfels over haar carrière

Jenna Ortega zei dat ze op een punt kwam waarop stoppen logisch voelde. ‘Ik wist niet wat ik anders zou gaan doen,’ zei Ortega. ‘Ik heb eigenlijk nooit iets anders overwogen, vooral de laatste tijd niet, puur uit nieuwsgierigheid en omdat ik een andere levenservaring wilde opdoen. Maar toen ik een tiener was, was ik net gestopt met een kinderserie en wist ik niet wat ik moest gaan doen. Ik moest mezelf bewijzen en al die nieuwe casting directors ontmoeten die me niet kenden.’

Tekst gaat verder onder video.

Een kantelpunt met You

Volgens Jenna was het zelfs al onderwerp van gesprek met haar team om definitief te stoppen. ‘Het voelde gewoon als een goed moment om ermee te stoppen, als ik dat al van plan was. Ik ging naar de middelbare school en ik dacht: “Het was een mooie tijd”. We hadden er al een paar maanden met mijn team over gepraat. En toen kreeg ik volgens mij de rol in de serie ‘You’, en toen ging ik naar de set en ik vond het geweldig en had het fantastisch. Ik dacht: “Ja, dit kan ik onmogelijk laten gaan.”’

Van kinderseries naar grote filmrollen

Jenna begon haar carrière in kinderseries als Richie Rich van Netflix en Stuck in the Middle van Disney. In 2019 speelde ze Ellie in het tweede seizoen van You, waarin haar personage de benedenbuurvrouw was van Joe Goldberg, gespeeld door Penn Badgley. Daarna volgden hoofdrollen in films als X, Scream VI, Beetlejuice, Beetlejuice en Death of a Unicorn. Ook is ze het gezicht van Wednesday, de Emmy-winnende Netflix-adaptatie van de Addams Family.

Bron: Variety