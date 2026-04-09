Mikt Meghan Markle op terugkeer naar het Verenigd Koninkrijk rond de Invictus Games?

Tekst: Evelien Berkemeijer

Meghan Markle zou volgens ingewijden stappen zetten voor een terugkeer naar het Verenigd Koninkrijk. De berichten komen op een moment dat er al langer wordt gespeculeerd over een nieuw bezoek van de hertogin van Sussex en prins Harry aan het land.

Het paar liet het koninklijke leven in het VK in 2020 achter zich en verhuisde daarna naar de Verenigde Staten. Toch zou Meghan Markle Groot-Brittannië nog niet hebben opgegeven. Volgens bronnen werkt ze achter de schermen aan een plan dat zowel strategisch als persoonlijk bij haar moet passen.

Terugkeer met beleid

Volgens Rob Shuter’s Naughty But Nice heeft Meghan de afgelopen maanden ‘meerdere privé-ontmoetingen heeft gehad met partners in het VK’. Een bron stelde daarbij dat ze beseft dat ‘de cijfers niet geweldig zijn’ en dat het voor haar een ‘zware klus’ zal worden. Daarmee lijkt de hertogin zich bewust van de uitdagingen die een terugkeer met zich meebrengt.

Focus op lifestyle en imago

Ingewijden zeggen dat Meghan inzet op een ‘gerichte, strategische terugkeer’. Daarbij zou ze kijken naar een ‘zorgvuldig samengestelde collectie die aansluit bij haar lifestylemerk’. Een insider omschreef dat als ‘iets dat met zorg is samengesteld, heel bewust en heel ‘haar’.’

Invictus Games als sleutelmoment

Volgens dezelfde bron is het de bedoeling om dat plan te laten samenvallen met de Invictus Games van 2027 in Birmingham. Dat zou Meghan volgens de insider ‘een betekenisvol, ingebed moment in het Verenigd Koninkrijk’ geven. Ook werd gezegd: ‘Invictus geeft haar geloofwaardigheid. Het is niet alleen commercieel, het is verbonden met iets groters.’

Eigen koers

De bron benadrukt verder dat Meghan ‘geen massale goedkeuring nodig’ zou hebben en zich liever richt op een kleinere, trouwe achterban. Daarbij zou ze mikken op ‘publiek in het VK dat zich genegeerd voelt door traditionele instellingen’. Volgens de insider draait het voor Meghan dan ook niet om een terugkeer naar haar oude rol, maar om iets nieuws: ‘Het gaat er niet om terug te keren naar het oude systeem. Het gaat erom haar eigen weg te creëren.’

Bron: Yahoo