Meghan Markle

Dít kost een meet & greet met Meghan Markle in Australië

Tekst: Denise Delgado

13/03/2026

Luxe retraite in Sydney

Het gaat om de ‘Her Best Life’-retraite, die van 17 tot en met 19 april plaatsvindt in het InterContinental Hotel in Coogee (Sydney). Er is plek voor 300 gasten. De organisatie belooft een weekend met ‘inspirerende gesprekken, ontspanning en bijzondere ervaringen’. Tijdens het galadiner spreekt Meghan en schuift ze aan voor een uitgebreide vragenronde.

Dit betaal je voor een ticket

Wie wil aansluiten, betaalt momenteel voor een regulier ‘early bird’-ticket 2.699 dollar (ongeveer 2.300 euro). Daar zitten twee hotelovernachtingen, toegang tot het galadiner, maaltijden en drankjes én verschillende wellnessonderdelen bij, zoals yoga, meditatie en groepssessies met een psycholoog.

VIP: vooraan zitten + groepsfoto

Wie nóg dichterbij wil komen, kan kiezen voor een VIP-ticket van 3.199 dollar (ongeveer 2.765 euro). Daarmee krijg je alles uit het basispakket, plus een plek in de eerste twee rijen tijdens het galadiner. Ook hoort er een speciale ‘groepstafel-foto’ met Meghan bij.

Meghans aanwezigheid past binnen een bredere reis van haar en prins Harry (41) door Australië, waar ze volgens hun woordvoerder ook zakelijke en filantropische afspraken hebben. Het is bovendien hun eerste bezoek sinds de veelbesproken tour in 2018. Hun kinderen Archie en Lilibet reizen deze keer niet mee.

