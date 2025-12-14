In de spotlight: Meghan Markle

Tekst: Sabine Krouwels

Doordat Meghan Markle een witte vader en een zwarte moeder heeft, wist ze lange tijd niet hoe ze zichzelf moest identificeren. Eenmaal in de filmwereld zag ze kans om zich als een kameleon langs verschillende rollen te bewegen. ’Maar helaas maakte het niets uit.’

Rachel Meghan Markle werd geboren op 4 augustus 1981 in Los Angeles, Californië. ’Mijn vader is Kaukasisch en mijn moeder is Afro-Amerikaans. Ik ben half zwart en half wit’, vertelde ze in 2016 aan de Britse Elle. Een combinatie die haar jeugd niet altijd even makkelijk maakte.

Droomvrouw

Doordat Meghan ’etnisch ambigu’ was, zoals de industrie haar bestempelde, kon ze voor vrijwel elke rol auditie doen. ’Ik veranderde van een in rood geklede latina naar een Afro-Amerikaanse in mosterdgeel. Mijn kast hing vol modieuze jurken om me er net zo etnisch divers uit te laten zien als een Benetton-poster uit de jaren 80. Helaas maakte het niet uit. Ik was niet zwart genoeg voor de zwarte rollen en niet wit genoeg voor de witte rollen, waardoor ik ergens in het midden bleef hangen als de etnische kameleon die geen werk kon vinden.’

Tekst gaat verder onder afbeelding.

Meghan speelde zeven jaar lang de rol van Rachel Zane in Suits, maar stapte uit de serie toen ze zich verloofde met prins Harry (Foto: ANP)

Suits

Totdat de tv-serie Suits op haar pad kwam. ’Het Goudlokje van mijn acteercarrière waar ik eindelijk precies goed was. De ’droomvrouw’ was in Hollywood-termen altijd die typische blonde schone met blauwe ogen geweest. Maar de producenten van Suits waren niet op zoek naar iemand van gemengde afkomst, noch naar iemand die wit of zwart was. Ze waren gewoon op zoek naar Rachel Zane. Door die keuze te maken, hebben de producenten bijgedragen aan een verschuiving in de manier waarop de populaire cultuur schoonheid definieert.’

Klaar met acteren?

In 2022 deelde Meghan met Variety dat ze nooit meer wilde acteren. ’Ik ben er klaar mee. Je moet nooit nooit zeggen, maar ik ben absoluut niet van plan om terug te komen.’ Maar zeg inderdaad nooit nooit, want begin november werd bekend dat Meghan het acteerstokje voor het eerst in bijna acht jaar weer oppakt. Ze zal samen met onder meer Lily Collins en Brie Larson te zien zijn in de film Close Personal Friends. Meghan speelt in de film een kleine rol als zichzelf en zou zelfs al op de set gespot zijn.

Meer over Meghan Markle staat in Weekend editie 49. Bestel die Weekend hier. Bekijk hier meer ‘In de spotlight’ artikelen.

FOTO HEADER: KRISTINA BUMPHREY/VARIETY VIA GETTY IMAGES