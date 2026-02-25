Marius Borg Høiby ‘geraakt’ door opname stiefopa koning Harald

Marius Borg Høiby is door zijn moeder, kroonprinses Mette-Marit, op de hoogte gebracht van de ziekenhuisopname van koning Harald. Dat zei zijn advocaat Petar Sekulic woensdag tegen Noorse media na afloop van een zitting in Oslo.

In de gevangenis gehoord

Volgens Sekulic kreeg Høiby het nieuws te horen terwijl hij in de gevangenis zat. Hoe Mette-Marit het precies heeft verteld, kon de advocaat niet zeggen.

Slecht geslapen

Aan het begin van de veertiende procesdag liet Høiby weten dat hij slecht had geslapen. Sekulic koppelde dat niet alleen aan de rechtszaak, maar ook aan ‘familieomstandigheden’ waarover in de media werd bericht.

De advocaat stelde dat het nieuws over Harald hem duidelijk heeft aangegrepen en dat hij zich zorgen maakt om de koning.

Ook Høiby’s tweede advocaat, Ellen Holager Andenæs, benadrukte dat gezondheidsproblemen binnen de familie hun weerslag kunnen hebben. Volgens haar is het logisch dat dit hem beïnvloedt.

Koning Harald ligt momenteel in een ziekenhuis op Tenerife en wordt behandeld voor een infectie aan zijn been.

