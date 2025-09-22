Amsterdamdiner 2024 Michel Mulder Kelly getrouwd

Michel Mulder in het huwelijksbootje gestapt

Tekst: Denise Delgado

22/09/2025

Olympisch kampioen en voormalig Stars On Stage-winnaar Michel Mulder (39) is getrouwd met zijn grote liefde Kelly Klein Goldewijk. Op Instagram deelt het koppel een romantische reeks foto’s van hun bruiloft.

Mr. & Mrs. Mulder

Onder de stralende foto’s schrijft Michel trots: ‘Mr. & Mrs. Mulder’. De twee gaven elkaar afgelopen zaterdag het jawoord. Michel en Kelly leerden elkaar via vrienden kennen en afgelopen mei ging de oud-schaatser op één knie tijdens een vakantie in Sri Lanka.

De tekst gaat verder onder de Instagram-post.

Lees ook: Michel Mulder vraagt vriendin ten huwelijk: ‘She said yes’

The newlyweds konden rekenen op een stroom felicitaties van bekende vrienden. Zo reageerde Emma Heesters enthousiast: ‘Gefeliciteerd! Kelly, je ziet er prachtig uit.’ Ook Bram Krikke en turnlegende Epke Zonderland wensten het paar veel geluk.

Goedaardige hersentumor

Voor Michel was dit bijzondere jaar extra speciaal: iets meer dan een jaar geleden werd bij hem een goedaardige hersentumor ontdekt. Hoewel de tumor blijvende schade veroorzaakte, hij is volledig doof aan zijn rechteroor, kijkt hij vooral vooruit.

Olympisch goud

In zijn sportcarrière schreef Michel geschiedenis door in 2014 olympisch goud te winnen op de 500 meter in Sotsji en datzelfde jaar wereldkampioen sprint te worden. Sinds zijn afscheid in 2020 is hij vaak op tv te zien, onder meer als winnaar van het eerste seizoen van Stars On Stage.

BEELD: ANP/INSTAGRAM: @MICHELMULDER

LEES OOK

Maak kennis met de nieuwe barman van First Dates
Anouk Maas bevallen van dochter: ‘Wat ben je mooi’
Prins Harry en Meghan stralen bij benefietconcert Kevin Costner
Koning Charles ontmoet oudste mens ter wereld

Uit andere media

Party Juiste Formaat Uitgelichte Afbeelding

De grote liefde van Marieke Westenenk: bekijk hem hier!

Actrice Marieke Westenenk is dit jaar een van de deelnemers aan ‘Expeditie Robinson’, het survivalprogramma waarin BN’ers op een onbewoond eiland proberen te overleven. Maar met wie deelt zij buiten dat eiland eigenlijk haar leven? Op de website van Party zie je haar grote liefde!
Weekend Charlize Theron

In de spotlight: Charlize Theron

Charlize Theron groeide op in een onveilige thuissituatie. Toen haar gewelddadige alcoholistische vader haar en haar moeder op een dag fysiek en met een geweer aanviel, schoot haar moeder terug. Met fatale gevolgen. Een traumatische gebeurtenis voor Charlize. ’Ik ben er trots op dat ik dat heb overleefd.’
Vriendin Inspiratie Creatieve

Deze 5 sterrenbeelden krijgen deze herfst bijzondere creatieve inspiratie

De herfst is hét seizoen van verandering: vallende bladeren, knusse avonden en een frisse wind die vaak ook nieuwe ideeën met zich meebrengt. Sommige sterrenbeelden merken dit extra sterk en voelen hun creativiteit deze maanden stromen. Ben jij er eentje van? 
Sante allergie herfst

Last van niesbuien in de herfst? Dit moet je weten

Veel mensen denken dat allergieën alleen in de lente voorkomen, maar ook in de herfst kun je flink last hebben van niesbuien, een loopneus of jeukende ogen. Hoe zit dat precies? En welke hardnekkige fabels kloppen niet?
Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

Meer van Denise