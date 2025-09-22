Michel Mulder in het huwelijksbootje gestapt

Tekst: Denise Delgado

Olympisch kampioen en voormalig Stars On Stage-winnaar Michel Mulder (39) is getrouwd met zijn grote liefde Kelly Klein Goldewijk. Op Instagram deelt het koppel een romantische reeks foto’s van hun bruiloft.

Mr. & Mrs. Mulder

Onder de stralende foto’s schrijft Michel trots: ‘Mr. & Mrs. Mulder’. De twee gaven elkaar afgelopen zaterdag het jawoord. Michel en Kelly leerden elkaar via vrienden kennen en afgelopen mei ging de oud-schaatser op één knie tijdens een vakantie in Sri Lanka.

De tekst gaat verder onder de Instagram-post.

The newlyweds konden rekenen op een stroom felicitaties van bekende vrienden. Zo reageerde Emma Heesters enthousiast: ‘Gefeliciteerd! Kelly, je ziet er prachtig uit.’ Ook Bram Krikke en turnlegende Epke Zonderland wensten het paar veel geluk.

Goedaardige hersentumor

Voor Michel was dit bijzondere jaar extra speciaal: iets meer dan een jaar geleden werd bij hem een goedaardige hersentumor ontdekt. Hoewel de tumor blijvende schade veroorzaakte, hij is volledig doof aan zijn rechteroor, kijkt hij vooral vooruit.

Olympisch goud

In zijn sportcarrière schreef Michel geschiedenis door in 2014 olympisch goud te winnen op de 500 meter in Sotsji en datzelfde jaar wereldkampioen sprint te worden. Sinds zijn afscheid in 2020 is hij vaak op tv te zien, onder meer als winnaar van het eerste seizoen van Stars On Stage.

BEELD: ANP/INSTAGRAM: @MICHELMULDER