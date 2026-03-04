Yuki Kempees stapt na twaalf jaar uit Kris Kross Amsterdam

Tekst: Denise Delgado

Yuki Kempees (39) stopt per direct als frontman van Kris Kross Amsterdam. In een bericht op Instagram laat hij weten dat hij na jaren in het dj-trio een weloverwogen beslissing heeft genomen om een andere weg in te slaan.

Sinds 2014 vormde Kempees samen met de broers Sander (45) en Jordy Huisman (42) het gezicht van de act. Tegen RTL Boulevard zegt hij dat zijn vertrek voortkomt uit een persoonlijke afweging. “Twaalf jaar ben ik onderdeel geweest van de leukste dj’s van Nederland. En vandaag heb ik besloten te stoppen.” De grootste reden: het pad dat hij nu voelt, past volgens hem niet meer bij het leven dat hij wil leiden. “Het is nooit een goed moment, maar ik denk dat dit nu voor mij het moment is.”

Lees ook: Yuki Kempees en Lizzy van der Ligt getrouwd

Weloverwogen keuze

Yuki zegt dat hij er niet over één nacht ijs is gegaan. “Het is een weloverwogen keuze.” Waar Kris Kross Amsterdam jarenlang vanzelfsprekend bij hem hoorde, merkte hij dat zijn gevoel veranderde. Sinds hij vader is van twee kinderen zijn zijn prioriteiten verschoven, en daarom wilde hij het afscheid niet langer vooruit schuiven. “Nu ik eruit ben, weet ik het ook zeker.” Op Instagram geeft hij aan dat de focus nu ligt op nieuwe stappen: ‘binnen de muziekindustrie, mijn werk in de media als expert bij RTL Boulevard, mijn column in Flair, mijn rol als host/presentator bij o.a. de KNVB en natuurlijk mijn eigen muziek.’

De tekst gaat verder onder de Instagram-post.

Lees ook: Kris Kross Amsterdam droomt van samenwerking met Dua Lipa

Zoektocht naar opvolger

Het gesprek met Sander en Jordy noemt hij zwaar. “Je werkt twaalf jaar lang samen in een hele intense band met twee broers. En dan moet je tegenover gaan zitten en zeggen: ik ga ermee stoppen.” De broers waren teleurgesteld, maar zouden ook begrip hebben gehad. “We hebben zoveel mooie momenten met elkaar doorgemaakt… dat is voor hen natuurlijk ook wel even een bittere pil.”

Kris Kross Amsterdam werd in 2011 opgericht door de broers Sander en Jordy Huisman. Sinds Yuki zich bij hen aansloot, groeide de act uit tot een vaste waarde in de Nederlandse dance, met onder meer een Top 40-hit met Sex (met Cheat Codes, gebaseerd op Let’s Talk About Sex) en talloze samenwerkingen en shows. Inmiddels wordt er gezocht naar een nieuwe frontman.werd in 2011 opgericht door Sander en Jordy Huisman.

Bekijk ook:

BEELD: ANP/INSTAGRAM: @YUKI.INDY