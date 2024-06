Yuki Kempees en Lizzy van der Ligt getrouwd

Kris Kross Amsterdam-lid Yuki Kempees en zijn partner influencer Lizzy van der Ligt zijn zaterdag in het huwelijk getreden. De twee gaven elkaar het jawoord in Amsterdam, hebben ze bekendgemaakt met een reeks foto’s op Instagram.

“The wedding pt.1. Gisteren op 1 juni 2024 werd ons burgerlijk huwelijk voltrokken in het bijzijn van onze families. It’s forever now”, schrijven de 37-jarige Kempees en 33-jarige Van der Ligt, die samen twee dochters hebben.

Later dit jaar gaat het feest verder in Spanje. “Op naar the wedding pt.2, in september op Ibiza.”