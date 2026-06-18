Yolanthe Cabau open over wens voor gezinsuitbreiding: ‘Alles komt wanneer het moet komen’

Tekst: Ruth Smeets

Yolanthe Cabau (41) droomt nog altijd van een groter gezin. De actrice en presentatrice woont met haar zoon Xess Xava in Los Angeles en voelt zich gezegend met hun leven samen, maar de wens voor een tweede kindje is er nog steeds, zo vertelt ze in een interview aan Kek Mama.

Yolanthe zegt dat ze daar de afgelopen jaren veel over heeft nagedacht. Ze zou een eventuele gezinsuitbreiding het liefst samen met een partner beleven. Op dit moment is ze single en richt ze zich vooral op haar zoon, haar werk en haar stichting.

Wens voor meer kinderen

Yolanthe komt zelf uit een groot gezin en had vroeger hetzelfde voor zich gezien. ‘Mijn droom was altijd om een groot gezin te hebben. Ik kom zelf natuurlijk uit een heel groot gezin, dus ik wilde ook die tafel vol met kindjes, dat leek me fantastisch.’ Hoewel het leven anders is gelopen, is ze dankbaar voor wat ze heeft. ‘Ik heb nu één geweldige zoon en ik voel me super gezegend met het leven dat we samen hebben, maar ik zou het nog steeds heel leuk vinden om nog een keertje moeder te worden’, zegt ze.

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Anders met een partner

Yolanthe voedt Xess grotendeels alleen op. Als er nog een kindje zou komen, zou ze dat graag op een andere manier doen. Dat verlangen komt ook voort uit haar eigen jeugd. ‘Mijn droomscenario is altijd dat van een gezin met ouders bij elkaar geweest, dat is iets wat ik zelf als kind ook heb gewild.’ Toch probeert ze niet te blijven hangen in wat anders had kunnen zijn. ‘Maar het gaat je ook niet helpen om altijd zo te denken.’

Moeilijk einde van adoptietraject

Samen met Wesley Sneijder was Yolanthe eerder bezig met een adoptieproces. Na hun breuk kon dat traject niet doorgaan. ‘Wesley en ik waren al bezig met een adoptieproces, maar toen gingen we uit elkaar en zei dat bureau tegen mij: ‘Nu werkt het niet meer, we moeten aan bepaalde eisen voldoen.’’ Dat nieuws kwam hard aan, omdat Yolanthe het ook alleen had willen doen. ‘Heel moeilijk vond ik dat, omdat ik dacht: ik kan dit ook alleen, ik heb zo’n kindje genoeg liefde te geven.’

Vertrouwen in de toekomst

Daten doet Yolanthe momenteel niet. ‘Het is een bewuste keuze van mij om daar nu niet mee bezig te zijn. Ik ben er gewoon niet aan toe op dit moment, omdat ik met te veel andere dingen druk ben.’ Toch maakt ze zich geen zorgen over de toekomst. ‘Ik ben gelovig en ik heb vertrouwen in het leven, dus ik geloof heel erg dat alles komt wanneer het moet komen.’ Voor nu geniet Yolanthe vooral van haar leven met Xess. ‘Maar je weet nooit wat het leven je geeft, in welke situatie je belandt of welke mensen je ontmoet.’