Willeke Alberti terug op het podium: ‘Mijn kleindochter zingt mee’

Tekst: Boris van Zonneveld

Willeke Alberti is terug op het podium, en hoe! Vergezeld door haar tienjarige kleindochter Mila en haar achterneef Kelsey werd het een emotioneel moment vol muzikale herinneringen en het besef hoe diep muziek in de Alberti-familie verankerd zit. Ontroerd zegt Willeke tegen Weekend: “Als ik naar Mila kijk, zie ik mezelf. En zie ik mijn vader weer.”

In 2022 nam Willeke Alberti officieel afscheid van het theater. Althans, van haar solo-theatertournees, zo nuanceerde ze destijds zelf. Ze sloot haar tour af met een feestelijk concert in het Koninklijk Concertgebouw in Amsterdam. Een gepland zondagochtendconcert in de Doelen in Rotterdam moest ze tot twee keer toe uitstellen vanwege gezondheidsproblemen en het verdriet om het verlies van haar dochter Daniëlle en broer Tonny. Onlangs vond dat concert alsnog plaats, aangekondigd als Afscheidsconcert met de titel Dag Lief Rotterdam, maar dat blijkt genuanceerder te liggen.

Géén afscheidsconcert

Volgens Willeke was het géén afscheidsconcert. “Nee hoor. Ik geloof dat het al twee jaar geleden is dat ze mij vroegen voor een optreden en toen zei ik: ’Ja, dat doe ik.’ Dat leek me leuk om te doen, maar het is een beetje uit de hand gelopen omdat het zo goed liep en ik het twee keer heb moeten afzeggen.”

Emotioneel

Het was een bijzonder concert, niet alleen omdat ze natuurlijk al langere tijd niet op het podium heeft gestaan, maar ook omdat ze op het podium vergezeld werd door kleindochter Mila en achterneef Kelsey. “Mila Lerby is de dochter van mijn zoon Kaj en zijn vrouw Hannah. Haar optreden was heel emotioneel, want ineens staat daar mijn tienjarige kleindochter en die komt het toneel op. En hup, daar ging ik… Jeetje, hoe ze dat doet! Dan zie ik mezelf, maar dan zie ik ook m’n vader weer. In plaats van dat zij zenuwachtig is, ben ik zenuwachtig voor haar. Dat had mijn vader ook.”

