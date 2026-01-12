Waarom Soundos El Ahmadi klaar is met grappen over ‘lelijke wijven’

Tekst: Evelien Berkemeijer

Soundos El Ahmadi houdt haar ambities nuchter: geen wereldverbeteraar, wel een performer met een duidelijke stem. In een gesprek met De Telegraaf schetst ze wat ze probeert te doen op het podium.

Soundos El Ahmadi wil verhalen brengen, geen lesjes uitdelen. Tegelijk voelt ze de plicht haar perspectief hoorbaar te maken in een zaal waar die stem zelden klinkt.

Lees ook: Soundos El Ahmadi verbaasd over modaal inkomen

Soundos El Ahmadi is een clowntje

Volgens Soundos is de kern van haar werk vermaak, niet activisme. ‘Als ik oprecht zou denken dat ik de wereld kon veranderen, dan was ik een enorm arrogante kwal. Ik ben een leuke entertainer, een clowntje, meer niet. Ik wil mooie verhalen vertellen.’ Tegelijkertijd benadrukt ze dat haar perspectief schaars is op het podium en daarom extra hard moet klinken: ‘Ik denk wel dat ik mijn stem moet verheffen, omdat ik een stem heb die je in het theater nauwelijks hoort en die wel gehoord moet worden.’

Tekst gaat verder onder fragment uit vorige voorstelling.

Oogrol richting de oude jongensclub

Waar ze zich aan ergert, is de voorspelbaarheid van het genre wanneer het bij de gevestigde orde blijft. ‘We hebben in Nederland meer dan genoeg mannelijke comedians van een jaar of vijftig die grappen maken dat ze een lelijk wijf hebben bij wie alles begint te zakken.’ Met een rake bijzin zet ze het beeld recht: ‘Jij bent ook geen Brad Pitt meer hè, jij krijgt geen prijs meer in Next Top Model.’ Belangrijk vindt Soundos het principe erachter: generalisaties doen mensen tekort. ‘Mensen zijn individuen.’

Overdrijving als stijlmiddel

De openingsmonoloog van haar show, waarin ze zelf generaliseert en mannen dom noemt, is bewust aangezet. ‘Dat is een enorme overdrijving en mensen in de zaal voelen dat ook heel goed aan. Ik maak een punt door te chargeren. Mijn publiek snápt die knipoog.’ De cabaretier kijkt tijdens dat moment graag naar de mannen in de zaal: ‘Ze lachen mee en denken: nu is het even onze tijd en dat slikken we graag.’

Lees ook: Soundos slaat terug na bodyshaming: ‘Toch nooit goed’

Als het schuurt, is dat óók onderdeel van de avond

Niet iedereen slikt het, en dat is volgens Soundos prima. Ze vertelt over een optreden in een chique Belgische wijk waar twee mannen er zichtbaar geen zin in hadden. ‘Ze zaten mij aan te kijken met een blik van: ’Wie denk je wel dat je bent? Wij hebben mensen die op jou lijken die onze villa schoonmaken! Waarom heeft die Marokkaanse vrouw zo’n grote bek?’ Eentje liep weg en kwam niet terug. En dat is helemaal prima.’

BRON: TELEGRAAF. FOTO: ANP