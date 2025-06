Tooske Ragas over ouder worden: ‘Mijn lijf gaat hangen, vind ik minder’

Tooske Ragas (51) merkt dat haar lichaam verandert nu ze ouder wordt en daar is ze niet altijd even blij mee. Toch grijpt de presentatrice niet naar cosmetische ingrepen om de natuur een handje te helpen. Dat vertelt ze openhartig in een interview met ‘Mezza’.

Gezonde levensstijl

Ondanks Tooskes gezonde levensstijl en fanatieke sportschema blijft ook zij niet eeuwig jong. “Soms denk ik, als ik in de spiegel kijk: ik had ooit een kaaklijn, waar is ie heen?”

Botox en fillers

“Ouder worden heeft veel voordelen. Maar dat mijn lijf gaat hangen, vind ik minder tof.” Maar cosmetische ingrepen? Daar begint ze niet aan. “Ik wil wegblijven van botox en fillers,” zegt ze resoluut. “Vooral vanwege mijn dochters: ik wil ze meegeven dat ouder worden in je gezicht niet erg is.”

Qua voeding probeert de presentatrice zo gezond mogelijk te leven. “In principe eet ik alles, maar gezond eten voert de boventoon.” Yoghurt, groene salades en smoothies staan vaak op het menu. Alcohol drinkt ze met mate: “Sowieso nooit op werkdagen en als ik wel drink, moet ik opletten dat ik op tijd stop. Ik kan er steeds slechter tegen – dan voel ik het de volgende ochtend nog.”

