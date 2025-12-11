RTL-nieuwslezer Antoin Peeters herstellende van klachten: ‘Heftig jaar’

Antoin Peeters (50) heeft in een video op Instagram uitgelegd waarom hij afwezig is bij RTL Nieuws en minder zichtbaar is op social media. De nieuwslezer zegt dat hij herstellende is van klachten. Met de woorden ‘Even een moeilijk berichtje’ opent hij zijn toelichting.

Vragen van volgers

Volgers klopten massaal bij de presentator aan met de vraag waarom hij minder van zich liet horen. ‘We missen je’, citeert Antoin uit de reacties die hij ontving. In de video legt de nieuwslezer uit waarom hij voorlopig minder te zien is.

Heftige klachten

‘Ik heb een heel heftig jaar achter de rug’, zegt Antoin. Door gebeurtenissen waar hij niet verder op ingaat, kreeg hij ‘best heftige klachten’. ‘Daar moet ik van af en dat kost helaas tijd.’

Gezondheid eerst

De presentator wil ‘heel graag’ weer aan het werk, maar erkent dat zijn herstel voorrang heeft. ‘Het gaat gewoon even niet.’ Hij geeft toe dat hij het liefst een snelle oplossing had gezien: ‘Kon ik maar een pil nemen, waardoor ik mij in één keer weer helemaal tip-top in orde voelde.’

Herstel en vooruitzicht

Antoin wandelt momenteel graag buiten tijdens zijn herstel. ‘Uiteindelijk komt het allemaal wel weer goed, maar geen idee wanneer.’ Hij sluit af met een groet aan zijn volgers en wenst hen fijne feestdagen: ‘Tot in het nieuwe jaar, hoop ik.’

