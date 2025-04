RTL eert ‘sterke en standvastige’ Maarten uit Winter Vol Liefde

Strafzaak

Peter Gillis gaat in beroep na veroordeling

Peter Gillis gaat in hoger beroep tegen de celstraf die hij dinsdag opgelegd heeft gekregen. De vastgoedondernemer en realityster werd door de rechter in Den Bosch veroordeeld tot een celstraf van zes maanden om belastingfraude. Direct na afloop van de uitspraak was nog niet zeker of hij beroep zou aantekenen. Dinsdagmiddag hebben zijn advocaten laten...